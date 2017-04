Smellfin V64-omgang med godbiter på menyen

Erik Adielsson kjører dagens V64-banker. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Umåker byr på en strålende V64-omgang fredag, og det er en omgang vi virkelig gleder oss til. Flere av løpene er vidåpne, og det er derfor godt å ha en bunnsolid banker som vi tror hardt på. 4 Louie Brodde satt fast i fjorårets viktigste løp, og den har kapasitet til å bli matchet mot årets Derby. Den kan ikke vi gardere. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Stein Daylight – «Pensjonisttreff», og nesten hele dette feltet har hatt sine beste år. Hesten vi velger å lansere var positiv etter pause sist, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Nå har den en helt skreddersydd oppgave foran seg, og den kan rett og slett ikke få et finere løp enn dette. Vår klare ide!

V64-2 : 2 El Muro BR – Debuterer for Micael Ågren denne fredagen, og vi gir den tipsnikken direkte. Dette er nemlig en meget grunnkapabel hest, og den skal normalt bite godt i fra seg i sitt grunnlag. Ulf Ohlsson får sjansen, sporet er helt perfekt, og i et ellers veldig jevnt løp burde denne være spennende. OBS!

V64-3 : 4 Hesiod – Trakk seg litt fra dødens sist, men den gjorde uansett et OK løp uten kanskje å være helt på topp. Risikerer dødens igjen, og den må være helt på topp for å vinne. Blir BLYTUNGT betrodd, men her er det fine hester med, og vi nøyer oss derfor med å plassere den først…

V64-4 : 2 Guli Tor – Er en ordentlig bra hest, og den har altså vært 11 ganger blant de to beste på 16 forsøk… Har matchet bedre hester enn dette tidligere, og den burde ha mye å gå på i grunnlaget sitt fremover. Nå er det altså duket for årsdebut, og er den i nærheten av sitt beste direkte, ja, da dreier dette seg trolig om en vinner. Må bare prøves mot den klare favoritten 6 Faks Kevin!

V64-5 : 4 Louie Brodde – Er dagens beste V64-banker. Vi snakker her om en traver som satt fast i fjorårets svenske kriteriet, og den har egentlig et latterlig lavt grunnlag på konto i forhold til hva den burde hatt. I årsdebuten sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med masse krefter igjen. Burde ha såpass mye respekt i et løp som dette at den får gratis tet. Må ha en stor sjanse, og det er nok helt andre løp man sikter mot i 2017. ALL IN!

V64-6 : 7 Dear Friend – Er ikke stabil på volte, og det kan bli galopp. Leverer den dog som sist, ja, da er det snakk om en vinner. Gikk da en enorm avslutning, og vi hadde 08,5 s 800m med krefter igjen. Plukket da ned en såpass god hest som Ilona Håleryd… Sporet er det best tenkelige, og vi håper den kommer seg greit av gårde. Skal stå først, men vi tør ikke å gå ALL IN med denne startmetoden.