Smellfrekk V64-banker som er kraftig forbedret i ny regi

Jan Ove Olsen er aktuell i dagens V64-spill. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvkassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny deilig treff på galoppen! Denne gangen på Bro Park 19. juni!

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende vurderinger til mandagens stjernespekkede V64-omgang på Bro Park.

13 Captain America (4-valg) var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a Kr.1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte Kr.102 477. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris Kr.1950. To andelslag med fire andeler a Kr.500 kunne glede seg over solide Kr.36 953 i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake Kr.3 996, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine Kr.7 992.

En helt strålende V64-omgang venter denne kvelden, og her får vi litt ekstra god tid på å komponere bongene. V64-1 starter nemlig ikke før kl.20.55. Dannero står for løpene, og her er det mye å glede seg til. 6 Order By Keeper (V65-5) er vår frekke banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Staro Kickback – Åpen innledning, og her skal det garderes bredt. Vår ide er ung, den har fått fire løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Vi tror ikke at en trener som Per Linderoth hadde dradd denne ut i et såpas tøft løp uten at han hadde trodd på sin springer. Prøves som en frekkis, men garder bredt!

V64-2 : 4 Smita Undan – Har funnet superform, og nå kommer seieren? Har vært utrolig bra nesten hver gang på slutten, og at denne ikke har fått vinne i år er utrolig. Vant tre løp i fjor, og vi er altså inne på at årets første kan komme her. SE OPP!

V64-3 : 4 Antonio Tabac – Avgjorde sikkert innvendig når den fikk sjansen sist, og tiden ble knallgod. Er ikke superrask, men hyggelig ut. Dermed risikerer den dødens, og der vil nok man ikke tømme hesten siden det dreier seg om kval til en finale senere på kvelden. Motivert favoritt, men vi tar med tre hester på bongen!

V64-4 : 8 Angle Of Attack – Følger bilen fra start, og her kommer Robert Bergh å klinke til fra start. Skulle den komme seg foran så er nok dette løpet over. 3 Evil Enok M.E. – Vil vi dog ha med på bongen. Dette er en superbra 4-åæring med stigende form. Nå sist spurtet den solid, og vi hadde 08,8 s 800m som toer bak Diamanten… SKAL PASSES!

V64-5 : 6 Order By Keeper – Blir vår sjansebanker i en svært spennende V64-omgang torsdag. Nøkkelen for å vinne dette løpet er å slå favoritten på startsiden. 1 Balfour er utrolig spesiell med volte, og den ble altså bortvist på Solvalla. Der gikk det i trav/ galopp i de ugyldige startene. Når det gjelder vår banker så er den normalt sett stabil, og den er kolossalt forbedret i regi Håkon Skoglund. Nå er viljen/løpslysten tilbake, og det har struttet av den de siste gangene. Spurtet enormt sist, og den kom til mål med krefter igjend da. Nest sist vinner den V75 med draskylappene oppe, og da slår den en såpass god hest som Sedorf OMF. Fra tet taper den normalt ikke dette løpet, og til veldig fine odds må vi bare ta sjansen. ALL IN!

V64-6 : 11 Norheim Faksen – Er bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Gikk enormt mellom galoppene sist, og og det er ingen tvil om at denne har funnet formen! Er supervass på speed, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da kan det opplagt være duket. Settes først i en spennende finale!