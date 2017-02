Solid banker i en lekker V64-omgang

Johan Untersteiner kjører vår V64-banker tirsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Johan Untersteiner er fort den som spiller hovedrollen i dagens V64-omgang på Axevalla. Han har nemlig flere meget fine muligheter, og han kjører også dagens beste banker! Sjekk ut følgende:

Dagens banker:

V64-1 : 1 Starzinner – Så ut til å være noe helt spesielt i debuten for Peter Untersteiner, og du verden hvor lekker den var å skue i banen. Jogget 13,1/2140ma, og det gjorde den på en utrolig flott måte. Denne kommer til å rade gjennom klassene, og vi blir VELDIG overrasket om det ikke dreier seg om tet og slutt. Johan Untersteiner kjører hesten i dag, og for oss er dette dagens klinke banker. ALL IN!

V64-2 : 11 Utrecht Rapid – Radet opp innledningsvis, men så kom tapet nest sist. Det var imidlertid mot meget gode Cagnes Sur Mer, og den møter ikke hester av et slikt kaliber her. Har vært strøket etter det siste løpet, men skal være pågang igjen i trening. To strykninger gjør at sjansene øker betydelig, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-3 : 11 Rapid On Line – Denne må vel det snart lykkes for? Har radet opp med flotte innsatser på slutten, og nå sist spurtet den meget sterkt. Kom dog akkurat for sent. Får den bare tempo så feller den mange nedover det lange oppløpet på Axevalla, og vi setter den frekt først. OBS!

V64-4 : 6 Global Scenario – Er MYE bedre enn raden, og den må passes her. Den ble sittende bom fast med alt igjen etter pause nest sist, og da så den ordentlig bra ut for dagen. Hadde vunnet det løpet lett med luker. Nå sist ble det galopp, og game over direkte. Feilfritt kjemper den garantert om seieren mot en gjeng som dette. OBS!

V64-5 : 6 Mack Dragan – Er ubeseiret, og den står altså med fem strake. Har en veldig innstilling, og den viser en herlig skalle når noen prøver å utfordre den. Fra springsporet burde det bli gratis tet nå, og da skal det en veldig god hest til for å knekke den ned. Favoritten er motivert, og den har en STOR MULIGHET!

V64-6 : 4 Red Hot Snapper – Prøves som en mulig skrell i finalen. Dette er en hest som henger med i de fleste selskap, distansen har den null problemer med, og den trives på denne tiden av året. Kommer nå ut etter en liten pause, og får den bare gå med i de riktige ryggene så er den alltid skummel på speed. Blir etter vår smak for lite spilt, og vi roper et varsko!