Spennende V64-omgang med en frekkis fra Norge

Cato Antonsen og Mymanyyouare. Mandag kommer de ut på Färjestad. Foto: hesteguiden.com

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

Färjestad er først ut denne uken med V64, og de byr på en interessant omgang. Vi går hardt ut, og anbefaler et bankerspill på 7 Rainbow Of Nando som vi tror sitter tidlig i tet. Ellers finnes det flere luringer som vi bare må varsle for, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Rainbow Of Nando – Må ha en SOLID mulighet i innledningsløpet. Leverte en kruttsterk sisterunde sist, og den imponerte oss veldig da. Er meget kjapp fra start, og feelingen er at det her vil bli tidlig tet. Da lar den seg neppe slå, og for oss er det en STERK banker i dagens V64-omgang. ALL IN!

V64-2 : 14 Royal TK – Michael Larsson supersjokket i gårsdagens V75-omgang på Solvalla, og her kan han overraske igjen. Royal TK er nemlig meget bra på sitt beste, og den er dessuten på vei mot storformen. Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Står i et ypperlig springspor på tillegget, og det burde bety en fin start. Prøves som et frekt objekt mot den store favoritten!

V64-3 : 4 Mymanyyoueare – Har gjort veldig bra løp mot relativt tøff motstand over en lengre tid nå, og den kommer til Färjestad med bra form i kroppen sin. Leverte en fin sisterunde sist, og innsatsen var plussbetont. Er godt over middels fra start, og her kan den bli sluppet til tet… Pleier å være «seig» når den kommer seg foran, distansen er bare et pluss, og man må være på vakt!

V64-4 : 6 Echos Orlando – Var ikke til sin fordel sist, men var bra i løpene før det. Kommer her ut etter en liten pause, og det er fine rapporter på den. Er kjapp i vei, og skulle Magnus Jakobsson finne teten med sin springer, ja, da er dette hesten å slå. 3 Neo Southwind – Fikk lukene med langt frem mot oppløpet sist, og den spurtet skikkelig bra. Her er det form pågang, og det er en tidlig gardering.

V64-5 : 10 Tide Water – Småskummelt hoppeløp hvor det kan smelle. Hesten vi plasserer først blir nok ikke av de mest spilte, men den er bedre enn raden, og verdt et forsøk nå. Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og sist gikk den PIGG i mål etter sene luker. Da var det Ioana Hanover som vant, og hester av et slikt kaliber finnes ikke med her. Tide Water må med på alt av seriøse bonger, og vi roper et varsko!

V64-6 : 6 Top Yllit – Er best i finalen, og feilfritt så MÅ mulighetene være meget gode. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den blir stadig bedre. Vant sikkert på en ikke helt optimal bane sist, og den fikk et velfortjent pluss i kanten av oss. Her er det ikke veldig hardt i mot, og er du småfrekk, ja, da lar du den stå alene på bongen. SPILLES!