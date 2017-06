Spennende V64-omgang med et hett skrik fra Norge

Pebbe Simoni og Thor Borg. Mandag kommer de ut på Färjestad. Foto: hesteguiden.com

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.



Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



Färjestad står for dagens V64-omgang, og dette er en omgang som vi virkelig liker! Bankeren føler vi er solid, og vi spekulerer ikke i mot 1 Mack Dragan (V65-2). Ellers vrimler det av spillbare objekter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Tro Lo Lo – Det er HØY klasse på innledningsløpet, og her er det mange aktuelle vinnerkandidater. Vi prøver oss med et smellfrekt objekt, og vi gjør det på en traver som har fått fire løp i kroppen etter pause. Gikk fullt godkjent sist på en noe upassende distanse. Står perfekt til spormessig nå, den er sikret et bra opplegg, og leverer den på sitt beste, ja, da kan den storskrelle. PASSES!

V64-2 : 1 Mack Dragan – Innledet med syv strake, men tredje sist kom tapet, og det gjorde det for en ikke kurant hest. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den var klart bra i nederlaget sist. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på tet og slutt! Banker!

V64-3 : 11 East Herkukles – Her er det VIDÅPENT, og det kan absolutt skrelle til. Hesten vi plasserer knepent først har stor fart i kroppen, den skal være enkel å kjøre, og med overpace kan den felle alt. Vår ide, men løpet garderes bredt!

V64-4 : 11 Bruno Bagherra – Er hesten i dette løpet, og den settes først. Gikk klart bra i comebacket sist, og da hadde vi 11,0 s 800m på klokken. Har normalt hatt godt av den blåseren i kroppen, og den kan ventes en hel del forbedret til denne oppgaven! Motstanden som den støter på skremmer overhodet ikke, og er du frekk, ja, da prøver du den som en banker!

V64-5 : 6 Pebbe Simoni – Har vel knapt nok vært i bedre form enn dette når den tar turen til Sverige, og da skal man huske på at den faktisk trives best i Sverige… Den spurtet kolossalt sterkt mot knalltøff motstand sist, mens den også nest sist er knallgod i nederlaget. Står ikke tilbake for disse, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da har den form til å skrelle. PASSES!

V64-6 : 12 Judge Reo – Er et langskudd, men det er et langskudd som kan gå med flyt på veien. Er nemlig dønn riktig ute, den har stigende form, og den avsluttet helt strålende via sjette/syvendesporet mot oppløpet sist. Gikk 13,5 s 800m, men betydelig kjappere enn det på oppløpet. At den har fått to løp i kroppen etter pause er et klart pluss, og vi gleder oss til å følge den nå. Supersjokker?