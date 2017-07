Spennende V64-omgang med forsøk til Breeders

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi avslutter juli-mnd med en spennende dag på travet. Som vanlig blir det grytidlig lunsj på Bjerke, og V5-1 starter kl.11.10. Deretter blir det også lunsj i Sverige, og Bergsåker. Her er man i gang kl.12.20. Drammen byr så på en strålende V65-omgang med start kl.18.50, før Mantorp serverer en spennende V64-omgang kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Mantorp byr på forsøk til Breeders, og det er en helt strålende V64-omgang vi har foran oss. Noe veldig lettløst er denne omgangen ikke, og flere av løpene er svært krevende. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 12 Caddie Lisieux – Er den beste hesten i innledningsløpet, og for oss er det rart at den ikke er favoritt. Vant Stosprinten sist etter en formidabel avslutning, og distansen denne mandagen er normalt kun et pluss. Henger den sammen i travet sitt så har den en topp mulighet til å plukke ned denne gjengen. VÅR IDE!

V64-2 : 13 Kimbee Crown – VIDÅPENT! Vår ide er alt annet enn stabil, men på ren kapasitet er den mer enn god nok. Var god til seier nest sist, mens den nå sist viser 12,2/700m etter galopp. Feilfritt er den med helt i fremste rekke, og vi plasserer den knepent først. Løpet garderes dog bredt.

V64-3 : 11 Ekebo Caf – Løper med hodet litt skevt utover, men det er ikke overraskende når man ser hvem pappaen er. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den har fakta vært bra. Sist gikk den 13,1 s 800m i kulissene, og den var ikke tom i mål på det. Skal passes mot en svært billig gjeng!

V64-4 : 7 Run Chica Run – Har samme mamma som lynraske Run Ceasar Run, og også Run Chica Run er lynrask ut bak bilen. Her vil nok Peter Untersteiner ladde til direkte, og skulle han komme seg foran så er dette hesten å slå. Feilet sist, men skal normalt ikke være spesielt usikker. Senker den store favoritten?

Dagens banker:

V64-5 : 5 Dream Night Palema – Velger vi å banke denne mandagen. Den har vært omtalt i lysende ordlag lenge, og det virker på trener Pär Hedberg at dette er noe helt spesielt. Har vunnet enkelt de siste gangene, den er meget kjapp ut, og fra eventuelt tidlig tet blir denne vrien å slå. BANKER!

V64-6 : 8 Muscle Hustle – Er en flyvemaskin som følger bilen fra start, og ladder Kim Eriksson for tet, ja, da blir vi overrasket om noen greier å svare på den første svingen. Tapte for Diamanten nest sist, mens det ble sprettlett sist. Har enormt mye inne, og den er motivert.