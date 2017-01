Spennende V64-omgang med frekk banker

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige meny mandag:

V4 Kalmar: Ukestart med et herlig V4-spill

V65 Leangen: Jackpot med Blekkan

Lotto: 4 millioner i nyttårsgave

Gnistrende start på det nye året! Tok du rygg 1. januar?

Våre galoppeksperter serverte noen fantastiske bonger på Bro Park denne søndagen. Nettavisens V4-forslag på Kr.896 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.14 735. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 12 andelslag. Vi gratulerer de som tok rygg med en sterk start på det nye året!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro står for dagens V64-omgang, og dette er en omgang vi liker skarpt! Vi spiller med en småfrekk banker, og normalt taper ikke 1 Pablo Andover (V64-5) sitt løp. Perfekt spor, superform i kroppen, og vi tror på tet og slutt! Ellers finnes det flere godbiter i omgangen, og her er det bare å ta rygg! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 King Zeus – Må være et spennende spill i innledningsløpet denne mandagen. Kom ut etter vel tre mnd pause sist, og den gjorde et bra løp direkte. Spurter fint nedover oppløpet etter en fin reise, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Vant tre løp i fjor, og alle disse kom over stayerdistanse. Her er det med få unntak billig i mot, den ventes forbedret, og det er nå denne skal spilles. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 1 Milda Hanover – Har vært klart bra på slutten, og den har spart seg opp til en seier. Fullførte OK sist, mens den spurtet fint nest sist. Sporet er noe sjansebetont, men skulle det bli tet, ja, da er dette hesten å slå. Settes likt med favoritten 7 Xanthis April på ranken i det som er et dårlig løp.

V64-3 : 2 Donatella Center – Gikk 12,1 s 800m mot tøff motstand sist, og den var klart bra i debuten for Juhani Partanen. Kommer nå ut mot en helt formløs gjeng, og den går også ned et par klasser når det gjelder motstand. Har normalt en topp mulighet! Motbudene er i første rekke 1 Cat’s Klondike som var svak sist, men som er OK på sitt beste samt 9 Enge Lincoln som duger på ren kapasitet.

V64-4 : 2 Staro Iowa – Kan være en FREKK BANKER i dagens V64-omgang. Den feilet fra seg en plass helt der foran sist, men kom sterkt tilbake i kulissene, og den varslet full form etter en liten pause. Den er lynrask fra start, og det vil overraske oss mye om ikke dette er tethesten. På en bane som Örebro er det aldri feil å gå i tet, og Staro Iowa er en hest vi tror mye på i dagens omgang. MÅ BARE PRØVES!

V64-5 : 1 Pablo Andover – Er MILEVIS bedre enn de siste resultatene, og dette er en hest i toppform! Nå sist ble den sittende bom fast med vinnerkrefter, og vi likte det vi fikk se. På samme bane fjerde sist, fra samme spor, dreide det seg om tet og slutt. Er en meget bra 5-åring, den kan ikke få bedre betingelser enn dette, og den er dessuten vant å gå med sko. Tauer dette rundt om? Vi tror hardt, og banker!

V64-6 : 4 Arnold Scoop – Innledet lovende, og i 2015 vant den 6 av 9 starter. Så har den nok slitt med skader osv, for nå sist kom den tilbake etter et lengre avbrekk. Ble da sittende bom fast over mål, og det var krefter igjen på tanken. Har den tatt det løpet som den skal, er kanskje enda litt forbedret nå, ja, da er den god nok til å ligge dette feltet på rygg. SKAL MED PÅ ALT!