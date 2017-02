Spennende V64-omgang med norsk kusk i hovedrollen

Erlend Rennesvik dukker opp i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med solide tips i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



Mantorp står for V64-løpene denne kvelden, og det er en omgang vi gleder oss til! Bankeren blir kusket av en norsk kusk, og dukker opp i V64-3. Gå heller ikke glipp av supersjokket i V64-4, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Une Di Poggio – Har vært ordentlig positiv på slutten, og den vant sikkert sist etter å ha fått det servert. Har denne mandagen trukket det beste sporet av de beste hestene, og det er snakk om en motivert tipsener. Vi vil også nevne det at hestene til Edvin Ceka har startet fem ganger i år, og det har blitt fire første + en andre… I fjor ble det 19% seire på den stallen, og hestene pleier å være med i fremste rekke. SPILLES!

V64-2 : 8 Super Photogenic – Pensjonisttreff, og her er det ikke mange som ønsker å stikke mulen sin først. Beste hesten i feltet er 7 Napoleon CD, men den er klart best skoløs, og det gjør oss noe usikker på den. Draget vi plasserer først kan ALT på en god dag, den takler å gå med sko, og den er klart bedre enn raden. Feilfritt kjemper Super Photogenic om seieren, og den er verdt et forsøk mot en billig gjeng. OBS!

V64-3 : 3 Bren Derlin AM – Erlend Rennesvik har alltid vært et supertalent som kusk, og vi husker han veldig godt når han begynte å kjøre i Bergen. Man så tidlig at han hadde det lille ekstra, og nå er han altså begynt i lære hos Marcus Lindgren. I dag får han igjen sjansen bak meget kapable Bren Derlin AM. Den vant sprettlett nest sist, mens det ble galopp i en slags seierskamp sist. Da løsnet imidlertid nummerdekkenet, og det er mulig at det var grunnen til at det etterhvert kom en galopp. Nå møter vår banker en ekstremt billig motstand, Erlend har fått kjenne på hesten, og nå tror vi det går bra. ALL IN!

V64-4 : 4 Gloria BJ – Interessant sprintløp hvor vi prøver oss med et langskudd! Ideen som vi her varsler for er BETYDELIG bedre enn raden, og det er dessuten snakk om en ung hest under utvikling. Nest sist ble den sittende bom fast som helpigg, og den så lekker ut for dagen. Nå sist får den sene luker, og den kom til mål med krefter igjen. Distansen nå tror vi er et pluss, og løser det seg bare tilslutt så kan bomben smelle. OBS!

V64-5 : 2 Grefstads Royalty – Har kommet helt enormt tilbake i en alder av 10-år, og ikke noe er mer gøy en akkurat det. Den spurtet storstilet etter et passivt opplegg i comebacket nest sist, og da viste den 12,0 s 600m som ubrukt. Nå sist skyller den rundt feltet, og den kommer nesten alene til mål. Vant med krefter igjen, og den var knallgod. Når man skal spille en kusk som Ralf Karlstedt så skal det gjøres fra spor som dette, fra spor hvor det normalt ikke kan bli så mye feil… SE OPP!

V64-6 : 1 French Call – Har en aldeles skreddersydd oppgave foran seg denne mandagen, og skulle det bli tet, ja, da velger nok Tobias Gustafsson å kjøre der. Har de siste gangene blitt kjørt relativt passivt fra dårlige spor, og nå når den endelig har trukket et bra spor er det dags for å gasse litt. Her er det med få unntak billig i mot, utgangsposisjonen passer perfekt, og den må med på alt av seriøse bonger. OBS!