Stor kaldblodskveld i V64-spillet

Uggla i Mossen og Ørjan Kihlström blir favoritt i kveldens V64-4 fra Bollnäs. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en meget flott trav- og galoppuke som står foran oss den kommende uken. Den tradisjonsrike Jarlsberg-helgen er ukens soleklare høydepunkt og fire dager på rad er det løp i Tønsberg. Både lørdag og søndag er det V75 med en rekke storløp på menyen. Torsdag kveld er det ekstra internasjonal V75 fra Halmstad, der anerike Sprintermästaren hovedoppslaget. Før den tid skal blant annet gjennom en meget hektisk mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke, før Årjäng overtar med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det V65 fra Leangen og V64 fra Bollnäs.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken, og det betyr at Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken, vil være ansvarlig for tipsene til de svenske travløpene denne uken.

Solid lunsjklaff i Årjäng

Det ble flott treff for Snokens V4-tips til Årjäng. 8 Saint Gerda innfridde som et strålende objekt mot dagens største V4-favoritt, 6 Global Takeaway, i V4-1. To andelslag på Eksperten fikk fire rette. Et andelslag med fire andeler a kr 300 og et andelslag med fire andeler a kr 500. Utbetaling for fire rette solide 16 082 kroner.

Det er store kaldblodsdager i Bollnäs både mandag og tirsdag kveld og derfor er det også V64-omganger i Bollnäs begge dagene. I kveld er det svenskt mesterskap for kaldblodshopper som er den klart største sportslige attraksjonen der vinneren kan hente ut 250 000 SEK. Men både i V64-2 (treårige kaldblods) og i V64-4 (3-5 årige kaldblodshopper er førstepremien på velvoksne 100 000 SEK. Vi finner kveldens V64-banker i V64-6 som altså er SM-løpet for kaldblodshopper.

Persson/Kihlstrøm

Jan-Olav Persson har vært den dominerende kaldblodstreneren i mange år nå og i 2017 har suksessen vært større enn noengang. I V64-4 er det 3 Järvsö Blomster som er seiersbudet. Hun avla årsdebuten i Østersund 10. juni mot svært bra motstand og ble tredje på 23.9/2160 meter. Det var ny rekord. Järvsö Blomster vant SM også i fjor og har garantert gått frem med det løpet i kroppen. Ørjan Kihlström har kjørt henne fem ganger og vunnet tre ganger med henne. 3 Järvsö Blomster skal ha gode vinnersjanser også i kveld og hun blir vår V64-banker i Bollnäs i kveld. 3 Järvsö Blomster blir naturligvis også vår DD-banker.



Mossan får match

Duoen Jan-Olov Persson og Ørjan Kihlström har også spillefavoritten i 8 Uggla i Mossen i V64-4 som lokker med 100 000 SEK i førstepremie. Men her lanserer vi 9 Granetta som vår favoritt. Hun har utviklet seg mye dette året og tatt steget inn i årgangstoppen. Vi spiller to hester i V64-4.

Tjomsland kan gi Persson-duoen match

V64-2 er altså det tredje storløpet i kveld og Lennart Bæverholm-eide 11 Tekno Eld jakter sin femte av seks mulige seire i karrieren. Treåringen har vunnet alle løpene når han har gått feilfritt. Utfordres av stallkameraten 10 Järvsö Birger som står 20 meter foran og ikke minst av strekhesten 1 Sjø Gull og Øystein Tjomsland. De tre hestene bør uansett være et sikkert lås i V64-2.