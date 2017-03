Stor V64-jackpot med 1 211 947 ekstra i sekserpotten

Kenneth Haugstad er sentral i dagens jackpotomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En gnistrende fin torsdag står foran oss, og her skal vi være med å krige om flotte kroner i både Norge, og Sverige. Moroa starter opp med Dagens Rett på Bjerke, og her er V4-spillet i gang kl.12.20. Om kvelden er det Klosterskogen som har den norske V65-omgangen, mens det Eskilstuna som har den svenske V64-omgangen. Det er en STOR jackpot i dagens V64-spill, og det ligger hele 1 211 947 ekstra i sekserpotten.



Hver helg fremover blir det to V75-omganger. Lørdag er det Bergen som kjører den vanlige V75-omgangen i Norge, og her venter det hele 13 millioner til en alenevinner! Søndag knaller Halmstad til med en saftig jackpotomgang i V75! Her ligger det deilige 5 029 374 ekstra i sjuerpotten! Vi kommer tilbake med fyldige tips senere i uken.

En strålende jackpotomgang venter denne torsdagen, og det ligger altså hele 1 211 947 ekstra i sekserpotten! Eskilstuna står for løpene, og i Sverige er den banen en av våre absolutte favorittbaner. Vi spiller med en solid banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Spoil Me – Har en drømmeoppgave foran seg i årsdebuten, og det kan dreie seg om tet og slutt. Var dog ikke like «modig» som 4-åring, og det var en langt «veikere» hest vi fikk se i fjor kontra året før. Det er derfor mulig at Kenneth Haugstad slipper teten, og da er det plutselig 5 Windy Ways som har de beste kortene på hånden. Den har trent fint i hele vinter, er hardere i skallen enn Spoil Me, og vi hadde nok banket denne med Kihlström. Nå er det Reden, og da er den kun en naturlig gardering. Vi innleder med en DOBBELTBANKER!

V64-2 : 8 Lucifer Lane – Et 3-årsløp uten de helt store stjernene? Hesten vi setter først virket veldig fin sist, og den avgjorde lekende lett fra dødens på en krevende bane. På klokken stod det 15,3 s 800m, og da kjørte ikke kusken noe spesielt. Er moden for å senke rekorden sin MYE, og motstanden som den støter på skremmer ikke. Vinner til OK odds? PS. 4 Trancendence – Blir hardt betrodd, men man skal være klar over at det er snakk om en meget usikker hest, og det at den skal bort fra hjemmebanen sin trenger ikke å være et pluss…

V64-3 : 6 Dalhem Express – Henger denne sammen i travet sitt hele veien, ja, da dreier det seg om en klink vinner. Den bare bombet inn til en lekende lett seier nest sist, mens den fullførte meget fint med krefter igjen bak to svært gode hester sist. Har MYE å gå på i forhold til et magert grunnlag, den står i et nydelig spor, og den burde bli sluppet gratis til tet. Motivert storfavoritt!

V64-4 : 3 Dixit Rocq – Er en 4-åring under en rivende utvikling, og den skal bli spennende å følge fremover. Har styrken som sitt våpen, og den har vunnet lett de to siste gangene. Her er det MYE å gå på, og den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. I dette lille feltet er den normalt sikret et OK opplegg, og leverer den bare som de siste gangene så skal mulighetene være fine. Vår klare tipsener.

V64-5 : 1 Alvena Uni – Prøves som en mulig skrell mot en relativt formløs gjeng. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet enormt bra via femtesporet i den siste svingen sist. Gikk 12,2 s 800m, og den kom til mål med krefter igjen på tanken. Er over middels fra start, og fra for eksempel rygg leder er den meget interessant. Kaj Widell opp er dessuten spennende. OBS!

V64-6 : 1 Thelma De Glatigne – Er en banker for de frekke. Den satt bom fast med krefter igjen sist, og den er bedre enn raden. Er veldig kjapp fra start når den blir laddet med, og utgangsposisjonen passer perfekt. På sitt beste blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre, og den må bare prøves mot en overkommelig motstand!