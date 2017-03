Stor V64-jackpot med 1 241 877 ekstra i sekserpotten

Stefan Söderqvist er aktuell på Åby. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.

* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Høydepunktet denne torsdagen skjer på Åby, og her er det altså duket for en saftig V64-jackpot! Hele 1 241 877 ligger ekstra i sekserpotten, og de skal vi være med å kjempe om! Bankeren dukker opp i V64-3, og her må vi bare tro MYE på 3 Gizmo De Veluwe. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 1 Digital Circle – Har kun startet 33 ganger i hele sitt liv, og den har altså 11 av de gangene vært blant de to beste. Har nok hatt sine store skadeproblemer, men nå virker den endelig å være ordentlig pågang igjen. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den varslet vinnerform sist. Ble da dradd helt sjakk 800m fra mål, men kom meget solid tilbake, og vi hadde 13,4 s 800m med krefter igjen. Jepson opp er spennende, og fra rygg leder kan den skrelle via siste indre. PASSES!

V64-2 : 6 Kid Vacation – Feilet i angrep sist, og dermed var den dagen over. Så imidlertid meget fin ut bak feltet, og den hadde også trent bra før debuten for Veijo. Nå varsler Veijo om endringer til dette løpet, og vi blir ikke veldig overrasket om det dreier seg om et skorykk. Møter på en overkommelig gjeng, sporet passer perfekt, og den plasseres frekt først.

V64-3 : 3 Gizmo De Veluwe – Var gnistrende opplagt i årsdebuten, og den plukket altså ned en såpass god hest som Masterglide fra en utvendig posisjon. Gikk 11,7 s 500m, og den var rett og slett knallgod! Har nok uansett gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen, og i dette lille feltet burde den ha en topp sjanse uansett hvor den havner. Vi tror hardt på feltes beste hest!

V64-4 : 4 Cash Crowe – Blir enormt hardt betrodd i årsdebuten, og det er også snakk om den klart beste hesten i feltet. Imponerte noe kolossalt etter galopp i sitt siste løp før den fikk pausen, og det er fort en hest for de litt større løpene i år. Dog snakker vi om en helt urutinert traver etter Ready Cash, og det er hester vi liker å spekulere litt i mot, spesielt de unge Ready Cash-avkommene. Det er pga de er litt «varm» i hodet, og galoppene pleier aldri å være langt unna. 3 Cheeky Schack – Er det store skriket i dette løpet, og den første som skal med om den store favoritten garderes. Gikk et enormt løp etter galopp nest sist, og det gjorde den også i årsdebuten sist. Kan helt sikkert litt under 15 på distansen, og feilfritt må den være spennende. OBS!

V64-5 : 2 Borups Okej – Må ha en fin sjanse som lite spilt i dette vidåpne løpet. Er klart best skoløs, og tredje sist fullførte den fint på den balansen bak to gode hester. Gikk en sterk tid, og en slik innsats vil rekke langt mot hester som den møter nå. Her håper vi at man rykker skoene igjen, den er enormt kuskeplusset med Stefan Söderqvist, og den kan ikke få en billigere oppgave enn dette. SPILLES!

V64-6 : 5 Major Tom – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den har sett strålende ut. Avsluttet meget skarpt via siste indre sist, og den var ikke tom i mål. Nest sist blir den sittende fast som pigg. Torsdag tipper vi at man minst rykker skoene foran, og da skal den normalt være enda bedre. Kan ta opp kampen mot den klare favoritten, og den er verdt et forsøk som ganske lite spilt. OBS!