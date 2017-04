Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra i potten

Vesle Maia og kusk Bård Humborstad. Torsdag kommer de ut i V64-2. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende torsdag venter, og her er det nok å gripe tak i. Örebro er først ut med en herlig V4-omgang kl.12.20 Deretter blir det V5 på en av våre store favorittbaner Momarken. Løpene der er i gang kl.13.40. Om kvelden er det igjen duket for en strålende V65-omgang på Bergen Travpark, og løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Dagen avrundes i Gävle, og her venter det altså JACKPOT i dagens V64-spill. Hele 1 189 682 ligger ekstra i dagens sekserpott.

På Bjerke onsdag ble det FULLKLAFF for flere av Leirvågs siste info bonger! Tre bonger inneholdt SYV RIKTIGE (fire andeler a Kr.500/fire andeler a Kr.899), og disse betalte ut fra Kr.32 287 til Kr.33 115,-. Til Gävle fortsetter jakten på tusenlappene, og her skal det altså dreie seg om JACKPOT i V64-spillet! Hele 1 189 682 ekstra i sekserpotten, og de skal vi være med å kjempe om! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 10 All Star – Innledningsløpet denne torsdagen er småskummelt, og her kan det smelle. Svenske Travronden har banket 6 On Fire Face, men det kan ikke vi gjøre. Hadde ikke dradd skinnet av pølsen før den knallet til med 13,2 sist. Vår ide er en av flere mulige, men den er i bra form, og nå sist viste den 12,1 s 800m. I dette løpet blir det kjøring, og da er det ikke feil å komme bakfra med sparte krefter. Slår til som en frekkis?

V64-2 : 5 Vesle Maia – Har bra kapasitet, og når den først har dagen, ja, da duger den svært godt i grunnlaget sitt. På Bjerke sist var den knallgod, og etter dødens siste 1100m ble det en sikker seier. Leverer den noe tilsvarende denne torsdagen så dukker den opp helt der foran, og den er verdt et forsøk. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 9 Icanhearyou – Smygspor i lærlingsløp er sjeldent feil. Her pleier det nemlig å bli kjøring, og da trenger det ikke å være feil å komme med sparte krefter tilslutt. Draget vårt har fått to løp i kroppen etter pause, og det skal normalt ha gjort veldig godt. Oskar J. Andersson varlser om visse ambisjoner før dette løpet, og motstanden skremmer ikke. PASSES!

Dagens banker:

V64-4 : 5 The Lucky One – I et VIDÅPENT V64-SPILL velger vi å gå for banker på hesten som Ulf Ohlsson kjører. The Lucky One virker nemlig å være på vei mot storformen, og nå sist avsluttet den kolossalt sterkt. «FLØY» over mål, og du verden hvilket oppløp som den viste frem da! Vi hadde 11,5 s 800m på klokken, og den var helt ubrukt på det. Nå blir den altså kraftig kuskeplusset, og her skal vi til lukene. BANKER!

V64-5 : 6 Get A Winner – Har vært klart positiv etter pause, men den har også hatt godt av et par ordentlige blåsere i kroppen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og vi iler til med tipsnikken. 1 Emil Tuffing – Kan være noe for de som jakter en storskrell. Virker å være på vei mot formen, og nå sist fikk den aldri sjansen. Kom til mål med krefter igjen, og den var positiv. Kan få løpet nå, og skulle favorittene være litt under pari, ja, da kan skrellen være et faktum.

V64-6 : 12 Jeppe Yamoz – Kusken betyr nesten mer enn hesten over distanser som dette, og i slike løp vinner stortsett den hesten som har en kusk som best greier å disponere kreftene. Örjan Kihlström opp på denne er et solid pluss, den er sikret et snilt opplegg, og her satser nok Kihlström på å kun kjøre tilslutt. Var positiv i nederlaget sist, formen er bra, og motstanden ikke knalltøff. KAN OVERRASKE!