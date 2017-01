Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra

Ulf Ohlsson kjører vår jackpotbanker tirsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna knaller til med en herlig JACKPOTOMGANG I V64-spillet! Over 1,2 millioner finnes ekstra i sekserpotten, og de skal vi være med å kjempe om. Bankeren dukker opp i V64-3, og her må vi bare tro mye på 6 Sembs Rebir. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Västerbo Loveboat – Blir trykket til bunns i totoen, og det er også snakk om en bra hest. Dog er det ikke en hest som akkurat rader opp lengre, og hvor havner den fra start? Var dessuten ikke på topp sist, og den er også vaksinert etter det siste løpet. Kan vinne, men vi tør ikke å la den stå helt alene på bongen. 7 Order To Fly – Er nok best skoløs, men den takler også dette med å ha sko på. Kommer ut etter pause, den er veldig grunnkapabel, og er den på topp direkte, ja, da kjemper den garantert om seieren.

V64-2 : 10 Nyby Black Money – Her er det nesten BINGO, for dette løpet er ekstremt åpent uten noen veldig bra hester. Her er de fleste usikker, de er ikke glad i å vinne løp, og dette er altså svært åpent. Hesten vi plasserer først feilet seg bort etter pause sist, og det var game over direkte. Har vist litt kapasitet, og den er helt sikkert en av de bedre hestene i feltet. Feilfritt skal den duge godt, og vi plasserer den frekt først. Her bør man dog gardere veldig bredt.

V64-3 : 6 Sembs Rebir – Lar vi stå alene i dagens jackpotomgang. Det er snakk om en klar favoritt, men den har også en veldig bra sjanse her. Har gjort fire løp for sin nye trener, og den virker stadig bedre. Nå sist forsvant den i fra på lette bein, og den så helt ubrukt ut over mål. Tredje sist satt den fast over 3140mv, og distansen takler den fint. Her burde den dessuten bli sluppet gratis til tet, og da skal det en god hest til for å knekke den ned. BANKER! Velger du å banke et annet sted så er det 7 Limoncelli + 8 Ladyofthelake som kan vinne dette. Neppe noen flere.

V64-4 : 2 Tenzing – Burde få teten tidlig her, og siden er dette hesten å slå. Var meget fin etter pause sist, og det ble en svært enkel seier da. Har normalt gått MYE frem med den blåseren i kroppen, og den er nok enda et hakk opp til denne starten. Plasseres først i et lite, men fint felt.

V64-5 : 3 Pablo Andover – Er en meget nyttig tetløper, og den gjør stortsett det den skal når den kommer seg foran. Vant veldig sikkert fra tet sist, og den innfridde som vår klare ide. Dog var den ikke helt 100% i aksjonen sin tilslutt, og det trekker litt ned. På sitt beste kan det igjen dreie seg om tidlig tet og slutt, og på vår rank står den først.

V64-6 : 6 Gloria BJ – Vidåpen finale, og her kan det smelle. Vår ide er under utvikling, og den blir gradvis bedre. Sist ble den sittende bom fast som pigg, og den fikk aldri sjansen tilslutt. Springspor i volten, svært overkommelig motstand, og her må man være litt på vakt. SJOKKER?