Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra

Fredrik Persson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: hesteguiden.com

En spennende weekend venter, og den innledes med en innholdsrik fredag. Først ut denne fredagen er Solvalla, og deres V65-omgang starter opp kl.12.45. Om kvelden venter et feiende flott V65-spill på Jarlsberg med start kl.18.50, før det hele skal avrundes med en heidundrende jackpotomgang i V64. Kalmar står for løpene, og her er det altså hele 1 211 801 ekstra i potten. Jackpotomgangen begynner kl.19.25.

På Åby torsdag klinket vi til med en ordentlig godbit i V64-spillet! Let It Happen (5-valg) stod først på vår rank, og topp info ble gitt! Dessverre skjedde det ellers lite i V64-omgangen, og utbetalingen ble ikke den største. Vi fikk selvfølgelig seks riktige, og vårt minste forslag på Kr.192 betalte ut Kr.747,-.



Det ble ingen utbetaling på 4-riktige på Åby, og dermed er det duket for JACKPOT i V64-spillet i kveld! Over 1,2 millioner finnes ekstra i potten, og her er det bare å ta rygg på følgende til Kalmar:

V64-1 : 3 Elliot Coger – Har et rent gaveløp foran seg i innledningen, og vi kan selvfølgelig ikke spekulere mot den. Har radet opp med flotte innsatser på slutten, og er den bare i nærheten av sitt beste, ja, da taper den ikke. Vi åpner med en banker, og på en banker vi tror hardt på!

V64-2 : 8 Diora Sound – Her er det åpent! Draget vårt var et aldri så lite skrik mot betydelig bedre hester enn dette sist. Da ble det imidlertid galopp, og umulig å få noe med utfallet å gjøre. Kommer nå ut etter en liten pause, og tilbake på sitt beste duger den godt i slike omgivelser. Settes frekt først på ranken!

V64-3 : 10 Västerbochecklight – Er et løfte, og en hest vi gleder oss til å følge som 4-åring. Har nemlig kapasitet litt utover det vanlige, og den så smellfin ut i årsdebuten. Ble der passivt kjørt, gikk helpigg i mål etter sene luker, og på klokken stod det 13,6 s 700m med alt igjen. Må ha en bra sjanse nå! OBS!

V64-4 : 1 Kaxi Day – Her er det SVAK kvalitet på de fleste, og det kan fort smelle. Ideen vår er kun 4-år, og nå er det duket for årsdebut. Gjorde flere fine løp som 3-åring, og den burde duge godt mot denne billige gjengen om formen bare er helt OK direkte. Plasseres knepent først.

V64-5 : 3 Camp Nou – Var et løfte, men en del problemer på veien har gjort det slik at den ikke har utviklet seg som ønsket. Er dog en bra hest for grunnlaget, og den må være spennende her. Gikk et strålende løp etter galopp sist, den har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er KRAFTIG kuskeplusset med Takter! SE OPP!

V64-6 : 8 Cingvar TT – Kom ut etter pause sist, og den var positiv direkte. Kom sterkt tilbake etter galopp da, og det uten å være 100% aksjonsmessig. Fredrik Persson valgte å ta ut piggene av skoene, og hesten fikk dermed ikke feste. Til denne starten blir det fikset, og med en blåser i kroppen må den være aktuell. OBS!