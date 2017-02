Stor V64-jackpot med 1,3 millioner ekstra i potten

Robert Bergh er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert flotte V64-tips til jackpotomgangen mandag. Vårt lille forslag med en innleveringspris på Kr.192 satt som spikret, og betalte ut Kr.937,-. Dagens V64-omgang er flyttet til Gävle, og det skal igjen dreie seg om JACKPOT! Nå ligger det over 1,3 millioner ekstra i potten, og vi skal til lukene med følgende snadder:



V64-1 : 2 Sambuca Knight – Blir hardt betrodd i innledningen, men hvordan er egentlig formen hos storfavoritten? Har nemlig vært under pari etter pause, og med sko på beina. Nå sist var den direkte svak fra tet, og vi kan ikke gå ALL IN på den med en slik form. Dog kan den vinne et såpass billig løp som dette på 60% form, og den er motivert. 11 Dinozzo Yamoz – Blir overhodet ikke spilt i innledningen, og når vi la ut dette tipset hadde den 0,8% av innsatsene på seg. Blir nok mer spilt, men den blir uansett helt bortglemt. Har nå fått et par blåsere i kroppen etter pause, og den var klart bra sist. Viste da 13,5 s 1000m, og den fikk et pluss i kanten av oss. Fjerde sist vinner den på 16,1/2640mv, og det at distansen på tirsdag er lengre enn sist gjør ikke noe. Har dessuten blitt strøket inn et spor, og vi må bare varsle. KAN SJOKKE!

V64-2 : 3 Julia Sånna – Gikk et svett løp etter galopp sist, og den varslet superform da. Dog er den ikke til å stole på, den har tidligere vært elendig fra start, og vi er vel heller ingen stor fan av kusken Ingvar Nyberg. Kan selvfølgelig vinne, men vi skygger et bankerspill. 5 Ville Blanche – Blir helt bortglemt her, men man skal være litt på vakt. Etter pause nå sist feiler den tidlig, og den taper en del. Kommer etter hvert frem innvendig, og den gjør et meget sterkt løp før den igjen feiler i stengt posisjon på oppløpet. Vant tre løp for samme kusk i fjor, den varslet altså toppform sist, og ser man bort fra favoritten så skremmer ikke motstanden. STORT OBS!

V64-3 : 10 Linda Kavat – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har funnet formen nå. Knep seieren etter et bra oppløp sist, og det var krefter igjen over mål. Her støter Linda Kavat på en relativt formløs gjeng, og løser det seg bare fra det lengste tillegget så skal mulighetene være fine. Motivert favoritt, men ingen banker.

V64-4 : 14 Catch Me WF – Fem strykninger, men likevel et småskummelt løp som ikke er helt lettløst. Hesten vi heiser til topps har nok ikke vært som best den siste tiden, men på ren kapasitet duger den svært godt mot en billig gjeng som dette. Strykningene har dessuten hjulpet veldig på, og den vil ha bra kontakt med feltet. Plasseres knepent først.

Dagens banker:

V64-5 : 7 Opitergium – Møter en skalleløs gjeng i årsdebuten, og vi klemmer til med et bankerspill direkte! Når den debuterte for Robert Bergh etter nesten et års pause i fjor var den knallgod direkte. Vant første gangen ut, og ble toer på 12,5/2140ma andre gangen ut. Gikk da med sko. Vi vet at den har gått bra med banejobb før denne starten, den har sett veldig fin ut, og man har planer om å ta den til Frankrike. Dermed tyder mye på at Robert Bergh vil teste den litt i dag, og vi må bare banke den med slik info. ALL IN!

V64-6 : 3 Limoncelli – Har en meget fin oppgave foran seg denne tirsdagen, og vi iler til med tipsnikken. Er herdet i tøffe omgivelser, og den gjør alltid sitt beste. Var på trippelen i 8 av 13 starter i fjor, og det er en riktig bra hest for klassen. Distansen passer, sporet er fint, og den er dessuten kuskeplusset med Ulf Eriksson. MÅ MED PÅ ALT!