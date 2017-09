Stor V64-jackpot med 1,4 millioner ekstra

Kristian Malmin og Good's Of Norway. Mandag kjører Birger Jörgensen. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Tidlig V5-lunsj med Tengsareid

V4 Bergsåker: Vi byr på flere sjokk til lunsj

V65 Leangen: Stensen sjefer i stor jackpotomgang

Oddstips Eliteserien: Molde må ha tre poeng

Oddstips Allsvenskan: Mix og IFK har fått opp dampen

Målscorerspill Eliteserien: Historien gjentar seg for Sigurdarson

Etter en formidabel storløpshelg med flere fantastiske vinnere så er det mandag tilbake til hverdagen. Spillmessig er dog det snakk om en særdeles interessant dag, og det er jackpot i både V65+V64-spillet. Moroa starter opp med fransk-lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det V4-lunsj fra Bergsåker kl.12.20. Leangen står for dagens V65-omgang kl.18.50, og her er det altså jackpot med Kr.439 072 ekstra i sekserpotten. Färjestad er sist ut med en deilig V64-omgang kl.19.25, og også her er det altså jackpot med hele Kr.1 390 939 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad byr på en herlig V64-jackpotomgang mandag, og det ligger altså knappe 1,4 millioner ekstra i dagens sekserpott. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og etter å ha sett Good's Of Norway i Frankrike sist så kan vi ikke spekulere mot den. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Joe Martini – Spennende innledningsløp, og vi roper et stort varsko for en hest som fort blir uspilt. “Maurslukeren” Joe Martini er ikke noe spesielt fin å se på underveis i løpene, men den er grunnkapabel, og nå er dessuten formen på riktig vei. Sist spurtet den helt enormt etter sene luker, og den leverte et herlig forminntrykk. Har fått to løp i kroppen etter pause, den er sikret et bra opplegg, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er verdt et forsøk som aldeles for lite spilt!

V64-2 : 1 Miss Piggy – Var GOD i nederlaget sist. Kom da etterhvert frem utvendig for leder, og den falt virkelig med flagget til topps. Tiden må sees i lys av en noe tung bane. Den blåseren skal normalt ha gjort veldig godt etter pause, den kan åpne, og fra tet skal det en veldig god hest til for å plukke den ned på en bane som Färjestad. Er en banker for de småfrekke!

V64-3 : 6 Good’s Of Norway – Er dagens klart beste, og sikreste banker. Den var rett og slett smellbra i Frankrike sist, og etter at den etterhvert kjørte seg til tet så ble det meget enkelt. Var tilbake på sitt beste etter en svak innsats nest sist. Her burde det bli gratis tet, ingen i dette feltet er interessert i å trykke opp noen fart, og vi er klart inne på at Birger Jörgensen får bløffe dette løpet hjem fra tet. Vi går ALL IN!

V64-4 : 1 Canary – Er en noe hissig hoppe som ofte sløser med kreftene sine. Til denne starten varsles det om at man vil skifte bitt, og prøve å fåden roligere underveis i løpet. Er den som tredje sist, hvor den er toer bak gode Uret, ja, da kan den fort lede dette løpet rundt om. Dog vil vi se den tilbake på sitt beste igjen før vi går hardt til på den. Plasseres først, men løpet garderes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 7 Farouk BR – Har alltid vært et stort løfte, og grunnlaget som den har på konto er latterlig lavt. I et forsøk til Derby sist innleder den i dødens på Ferrari BR, får etterhvert andre par utvendig, og den fullfører meget fint. Er omtrent på linje med Evil Enok ME over mål… Går ned mange klasser når det gjelder motstand nå, og skulle den komme seg foran fra et perfekt spor, ja, da er dette løpet kjørt. SPILLES!

V64-6 : 2 Cash Converter – Er god i fra start når den blir laddet med, og uten noe tull på startsiden så burde dette være den tidligere lederen. Var klart godkjent i nederlaget mot tøffere motstand enn dette sist, og formen er nok ikke så verst. Fra tidlig tet er dette hesten å slå, og den er opplagt verdt et forsøk mot favoritten.