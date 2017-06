Stor V64-jackpot med 923 068 ekstra i sekserpotten

Ginny Weasley koser seg før det blir alvor i Halmstad i kveld. Foto : Susanne Ohme

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss når vi skal igang med den siste uken i juni, og etterhvert over i juli. Mandagen byr på jackpotomganger både her hjemme og i Sverige. På Jarlsberg venter det hele 705 029 ekstra i sekserpotten i V65-spillet i kveld og i Halmstad ligger det drøye 923 068 ekstra i sekserpotten i V64-spillet. Men før den tid skal vi også gjennom en tidlig V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj fra Bollnäs.

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvkassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Det skal kjøres forsøk til StoSprinten denne mandagen, og det er rett og slett en praktfull JACKPOTOMGANG som Halmstad byr på. Hele 923 068 ligger ekstra i dagens sekserpott, og de skal vi være med å kjempe om.

Gå ikke glipp av følgende snadder:



V64-1 : 3 Caddie Lisieux – Er 100% sikkert en av de mest kapable hoppene i årgangen, og hadde dette vært 2100ma, ja, da hadde vi fort banket. En oppjaget sprint er nemlig ikke noe pluss, selv om den faktisk vant det eneste sprintløpet som den har vært ute i (17.08.2016). Var ikke på topp sist, og den er behandlet etter det løpet. Blir etter vår smak for hardt betrodd, og vi velger å spekulere litt. 1 Gisele De Veluwe – Er fersk i sammenhenger som dette, men vi likte den i nederlaget mot svært gode Seaside Illusion sist. Kan sikkert sprinte ned mot 11,0 på en kjapp bane, den er rask fra start, og dette ser spennende ut. OBS!

V64-2 : 5 Gilda Newport – Årsdebuterte med å trave 10,4 på Solvalla sist, og det er en hoppe langt utover det vanlige. Bør normalt ha gått litt frem med det løpet i kroppen, og den er selvfølgelig selvskreven på bongen. Dog vil vi stormvarsle for en KANON fra Finland, og 7 BWT Burnin Alive har vi en mistanke om at ikke blir tatt helt på alvor her. Dette er en brennkvikk dame som kommer til å fly styggfort denne mandagen. Løpet sist ble billigere enn et treningsjobb, men nest sist jogger den altså 13,3/2100ma som helt ubrukt, og da har vi 10,0 s 700m på klokken. Ai, Ai, Ai, for et inntrykk! Skulle den komme seg foran her, ja, da blir vi fakta overrasket om den taper. MÅ MED PÅ ALT!

V64-3 : 2 Unison Kronos – Dette er det dårligste forsøket i V64-omgangen, og ergo ikke helt enkelt å ranke. Feelingen er at det vil bli et høyt oppdrevet tempo med ruseren 1 Greece Boko i front. Draget vårt kan også åpne, og den kan fort få gå med i rygg leder/tredje innvendig her. Blir den bare ikke fast så skal den være en klart tøffere hest enn Greece Boko over oppløpet, og den er spillbar. Sist fikk den maks, men var uansett knallgod. Bak vår ide er det bare å strø på i dette løpet, for her skiller ingen seg veldig ut bak den vi tror mest på.

Dagens V64-banker:

V64-4 : 3 Ginny Weasley – Er normalt i en egen klasse i dette løpet om alt går riktig for seg. Den feilet som helt klink med alt igjen i storløpet nest sist. Hadde da gått rundt 12,7/2140ma. Nå sist løste den voldsomt fra ytterste sporet bak bilen, men så kom galoppen i sporene inn på den første svingen. Skal ikke være noen usikker hoppe dette, og vi tror at den skikker seg her. Burde ha MYE respekt i omgivelser som dette, og vi tror på en TOPP MULIGHET fra et nydelig spor bak bilen!

V64-5 : 2 Electric Light – Må ha en TOPP mulighet her. Den har sett stadig bedre ut i regi Peter Untersteiner, og de to siste gangene har den vært helt ubrukt i mål. Har sett mektig ut i målgangen, og vi har likt den skarpt. Her bomber den til tet, og siden er dette løpet over? Vi ser ikke bort fra at den kan en 10-tid på en kjapp bane, og da taper den ikke. VI TROR HARDT!

V64-6 : 12 Let It Happen – Blir trolig fra et 10-12-valg i spillet (11-valg når dette tipset ble lagt ut), men det må da være feil? Dette er en av de store formbombene i feltet, og nå sist var den helt uvirkelig god. Viste 11,4/1900m etter en tidlig galopp, og da var den faktisk ikke helt tom over mål… Nest sist i Danmark spurter den sterkt via fjerdesporet mot oppløpet, og den var meget god. Blir det bare litt tempo i finalen, ja, da kan supersjokket komme lengst ut, og den må med på alt av seriøse bonger!