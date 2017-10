Stor V64-jackpot med galopp

Silver Falcon (som her tar karrierens første seier sammen med Nelson De Souza på Øvrevoll 8. juni i år) er Nettavisens V64-banker på Bro Park torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Klosterskogen: Sjansebanker i V65-2

V5 Forus: Toppobjekter i lunsjen på Forus

V4 Mantorp: Fin lunsj i vente

Oddstips 1 Europa League: Östersund kan gjøre det igjen

Oddstips 1 Europa League: Mer trøbbel i vente for Köln

Oddsdobbel Europa League: Målfest med Rosenborg

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig torsdag står foran oss med både trav og galopp på menyen, og spillemessig er det uten tvil kveldens jackpotomgang i V64-spillet fra Bro Park som fenger aller mest. Hele 1 138 974 SEK venter ekstra i sekserpotten og det er i tillegg meget bra sportslig klasse på løpene. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Mantorp og V5-lunsj fra Forus og til kvelden byr Klosterskogen på en flott V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har levert solide tips gjennom hele 2017, og forrige onsdag ble det storeslem under V4-løpene på Øvrevoll.

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:



Flotte løp og banker i V64-5

Det er en riktig fin løpsdag på Bro Park torsdag kveld. Vi finner bankeren i V64-5, St Leger. For kort tid siden vant 2 Silver Falcon samme løp på Øvrevoll, og dette feltet er ikke hardere. Cathrine Erichsen vant begge løpene i fjor med Lord Divine, vi tror hun gjør det samme igjen og bankerspiller 2 Silver Falcon i V64-5 og bruker også hesten som DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

To hester i V64-1

I V64-1 blir 2 Dorcia stor favoritt. Men vi dobler med 6 Icecapada. Hun fikk et håpløst løp i Stockholm Cup, men på sitt beste tror vi hun matcher favoritten. En klar lås for vår del.

To av årets største toårsløp står også på menyen. Førstepremiene er 500 000 og 300 000 kroner, og her er det mange om beinet. 15 Appel La Legende (Neuroth) i V64-3/V4-1 og 6 Square de Luynes (Petersen) i V64-4/V4-2 blir våre favoritter. Når det gjelder 15 Appel La Legende så bankerspilles vi denne på de to minste V64-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Da gjenstår V64-2 og V64-6. To vidåpne oppgjør. I V64-2 er vi overbevist om at 6 Victor Kalejs er den beste hesten. Men fra å være favoritt til å vinne alle de store treårsløpene, ble han stygt skadet. Nå har han fått et løp etter pause, men det er umulig for noen å si sikkert hvor han står.