Stor V64-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

Tand Kraft og kusk Jan-Olov Persson etter seieren i Norsk Trav Kriterium. Torsdag er det klart for årsdebut. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Det hele starter som vanlig med lunsj i Sverige, og det er Örebro som har V4-omgangen. V4-1 starter kl.12.20. Momarken følger opp med den norske-lunsjen, og her starter V5-1 kl.13.40. Om kvelden serverer Bergen en TOPP V65-omgang med start kl.18.50, før Bollnäs avrunder med en spennende V64-jackpotomgang. Her ligger det altså over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.25.



Lerum med herlig V65-treff i Boden 25. mars!

Vi kom ikke helt til mål på de flate bongene i Boden denne kvelden, men systemene satt som de skulle (fire andeler a Kr.1 000). Begge våre systemer suste inn på Eksperten, og de betalte ut hele Kr.62 119 per stk.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Bollnäs knaller til med en herlig V64-jackpot denne torsdagen, og det er en fantastisk omgang vi har foran oss. Her er flere av løpene vidåpne, og vi blir ikke overrasket om dette ender med store kroner for de med seks riktige. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 5 BBS Pelleshan – Er kommet tilbake til sin tidligere trener, Claes Eskilsson, og det er nå duket for årsdebut. Dette er en meget kjapp hest som duger godt i grunnlaget når den er som best. Her skremmer ikke motstanden noe veldig, og med flyt skal den være aktuell. Blir spennende å følge denne torsdagen, og vi gir den tipsnikken direkte.

Dagens banker:

V64-2 : 7 Tand Kraft – Er en ordentlig kanon, og nå er det altså duket for årsdebut. Gjorde ikke mye feil i fjoråret, og den kammet altså med seg nesten 1,1 millioner kroner. Var årgangens beste i fjor, og den burde hevde seg godt direkte mot en relativt overkommelig gjeng. Veldig motivert tipsener, og vi går for et bankerspill direkte. 2 Battimo – Er en hest vi liker meget godt, og den spurtet fint etter hinder på veien i årsdebuten. Gikk 27,1 s 500m, og den kom til mål med krefter igjen. Kan muligens sjokke om Tand Kraft ikke er på topp direkte.

V64-3 : 10 Vestpol Gladiator – Sprintløp for de kalde, og dette trenger ikke å være helt lettløst. Dog føler vi at favoritten har en fin sjanse på sin beste distanse. Gikk helt OK sist over 2640, mens den spurtet fint nest sist over 2140m. Har toppform i kroppen, den er kjapp i vei, og med flyt er den HET! 4 Finnskog Oda – Gikk helt greit mot knallgode hester i Norge sist. Gangen før er den meget god i nederlaget mot nettopp Vestpol Gladiator. Er nå 20m billigere ute kontra favoritten, og kommer den seg bare OK av gårde, ja, da skal den bli spennende å følge. Motbudet, og DOBBELT A-VALG!

V64-4 : 3 A Gift To You – Har fart i overflod i dette grunnlaget, og den er moden for å sprinte skikkelig fort om den bare tar i hele veien. Nå sist ble den i overkant optimistiskt brukt underveis, og det var ikke noe å si at den fikk syre siste 100m da. Skulle det klaffe bedre med opplegget her så er den god nok til å felle denne overkommelige gjengen. Prøves som et helfrekt objekt.

V64-5 : 10 Donners AM – Har et rent gaveløp foran seg motstandsmessig, og det er snakk om en soleklar tipsener i årsdebuten. Fjerde sist, sitter den for eksempel fast bak kanonen Diamanten, og den er i det hele tatt matchet mot MYE bedre hester enn dette. Nå er det duket for årsdebut, og er den 80% direkte, ja, da tror vi den bare blåser disse. Vi må tro hardt, og det beste av det hele er at den neppe blir noen favoritt…

V64-6 : 4 Mantoqueen – Kom ut med sterke rapporter i ryggen etter pause sist, men da ble det galopp i kjøring om teten. Har drømmebetingelser foran seg denne torsdagen, og skulle den komme seg foran, ja, da er fort dette løpet kjørt. Kan være en banker for de frekke!