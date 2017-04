Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En ny strålende dag venter, og det er Axevalla som er først ute. Her venter det en stor internasjonal V4-omgang med start kl.12.20. Forus byr så på en svært spennende V65-omgang kl.18.50, før Eskilstuna avrunder dagen med en deilig jackpotomgang i V64-spillet. Her ligger det 1 013 224 ekstra i sekserpotten, og V64-spillet er som vanlig i gang kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-tipsene våre til Rättvik mandag var knallsterke! Vår minste bong til Kr.120 satt som spikret, og den betalte ut Kr.933,-. Et superobjekt ble servert i V64-omgangen fra Halmstad! Bara Min (7-valg) stod nemlig først på ranken, og topp info ble servert!



Det er altså JACKPOT med over en million ekstra i dagens V64-omgang. Vi byr på følgende til Eskilstuna:



V64-1 : 1 Bottnas Commandeur – Er en fryktelig bra hest, og endelig begynner den å finne formen igjen. Avslutttet gnistrende bra sist, og da hadde vi 09,8 s 800m på klokken. Kom til mål med krefter igjen, og vi gav den et stort pluss i kanten. Blir den bare ikke fast her så duger den. Distansen takler den bedre enn noen andre, og den må bare prøves! Vår ide!

V64-2 : 4 Eskimo Brother – Gikk 13,4 s 800m, og kontret til seier i debuten. Inntrykket var vel ikke mer enn det måtte være, og vi følte at galoppen ikke var langt unna. Nå er det opp med Björn Goop, og det er selvfølgelig et pluss. Plasseres først, men det er ingen hest vi kan gå ALL IN på. Vi vil nemlig se litt mer av denne før vi stoler fullt ut på den.

V64-3 : 9 Carame – Beste hesten, men blir likevel ikke tatt helt på alvor. I Travronden er den faktisk ute som et 7-valg! Vi er klart inne på at dette kan dreie seg om en HELFREKK JACKPOTBANKER, og den må bare jaktes her. Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist feilet den kort som helpigg i angrep mot oppløpet. Kom fort tilbake når den fant travet, og den hadde masse krefter igjen over mål. Nå håper vi det blir skorykk på alle fire, smygsporet i en startrask rygg passer perfekt, og den skal ikke bli enkel å stå i mot. VI TROR HARDT!

V64-4 : 1 Grinnebys Orion – Er i superform, og den er igjen spillbar. Avgjorde enkelt etter et perfekt opplegg sist, og den kom til mål med krefter igjen da. Gangen før passerte den også mål med krefter igjen. Står ypperlig til her, er kjapp ut, og den er sikret et bra opplegg. MÅ MED PÅ ALT!

Dagens halmstrå (banker):

V64-5 : 1 Must Have – En eller veldig mange! Vår soleklare ide har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og nå sist kom seieren. Leverte en sisterunde i 13-fart, og siste 500m gikk i 10-fart. Har utviklet sin starthurtighet bak bilen, og feelingen er tet om kusken er med på notene fra start. Taper normalt ikke dette løpet om den kommer seg foran, og det MÅ dreie seg om en god mulighet.

V64-6 : Linus MJ – Avgjorde lekende lett sist, og den er på vei mot storformen. Har enormt bra grunnkapasitet, den er kjapp i vei, og den må være HET i finalen! Skulle den komme seg foran, ja, da tror vi dette løpet er over. Vi låser finalen på favoritten 1 Dalhem Express, pluss vårt store drag!