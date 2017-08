Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Acers Poppey og kusk Veronika Bugge. Tirsdag kommer de ut i V64-6. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

V4-opptur på Sørlandet 26. august! Kr.896 ble til Kr.9 112!

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Östersund byr på det som er en av årets mest vriene V64-omganger. Løpene holder stortsett lav klasse, og det vrimler med seierskandidater i samtlige løp. Vi banker helfrekt i tirsdagens omgang, og på våre bonger står formtoppede 2 Falkon Bris alene. Vi byr på følgende til dagens jackpotomgang hvor det altså er over en million ekstra i sekserpotten:



V64-1 : 5 OM Annie Marje – Har fått tre løp i kroppen etter at den skiftet trener, og det er snakk om en traver som er klart bedre enn raden. Nå sist gikk den 12,5 s 800m i kulissene, og havner den bare ikke for langt bak, ja, da skal den duge SVÆRT godt i omgivelser som dette. Har taklet trange spor i volten tidligere, og vi tror ikke at det blir noe problem. Settes knepent først i et ellers HELSKUMMELT LØP!

V64-2 : 7 Silver Sprinta – Veldig urutinerte 3-åringer, og her kan det skrelle til. Vår ide kom ut etter en nesten tre mnd pause sist, og vi likte den skarpt direkte. Så rett og slett lysende bra ut i kulissene etter en grov startgalopp, og vi hadde 29,2/1300m på klokken. Er nå 40m billigere ute kontra feks 8 MJS Frost, og når sistnevnte har 20% av innsatsene på seg, mens vårt store objekt har 2% av innsatsene på seg (sistevalg når dette tipset ble lagt ut), ja, da ble valget for hvem vi skulle servere enkelt. SE OPP!

V64-3 : 13 L.V.MR Bite It – Er fakta en ganske bra 4-åring, men den er noe variabel, og derfor ikke helt til å stole på. Nå sist ble den sittende bom fast med alt igjen, og tiden må sees i lys av en noe krevende bane. Tredje sist spurter den sterkt nedover oppløpet, den har en herlig spenst i målgangen, og da gikk den altså en 15-tid. Her er det med få unntak veldig billig i mot, den skal testes med pisk for første gang, og vi velger å varsle. KAN SJOKKE MED FLYT!

V64-4 : 2 Falkon Bris – Er det klare spillet i dette relativt dårlige løpet. Var enormt tapper fra dødens sist, og det var den også nest sist. Virker å være i sitt livs form, og på tirsdag har den virkelig drømmebetingelser foran seg. Kan muligens komme seg til tet, og da skal det en god hest til for å knekke den ned. Hadde under 8% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk.

V64-5 : 2 Karlängs Lill – Er i superform, og med spennende betingelser denne tirsdagen gir vi den et forsøk. Var i ferd med å gjøre et toppløp fra dødens mot knallgode hester sist da den feilet ca 400m fra mål. Nå er den dønn riktig ute i grunnlaget, den er sikret et bra opplegg, og blir den bare ikke fast så burde mulighetene være meget gode. OBS!

V64-6 : 15 Damu Cherry – Er egentlig ikke så verst, og som fullstendig uspilt gir vi den en sjanse. Satt fast på en 12-tid sist, og formen virker å være klart bedre enn raden. Har blitt ganske tøft matchet, og den er nå VELDIG riktig ute når det gjelder motstand. Får den bare litt flyt på reisen, ja, da forventer vi at den dukker opp i fremste rekke. Er god nok til å supersjokke! PS. Hadde bare litt over 0% på seg når dette tipset ble lagt ut...