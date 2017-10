Stor V64-jackpot med spennende objekter fra Norge

Magnus Teien Gundersen og Going Transs R. Mandag kjører Jorma Kontio. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bjerke er først ut denne mandagen, og her skal man være OBS på at V5-lunsjen er i gang såpass tidlig som kl.11.10. Deretter er Visby klar med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Trondheim begynner kl.18.50. Det klare høydepunktet skjer på Färjestad hvor det er en saftig JACKPOT i V64-spillet. Hele Kr.1 008 838 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Färjestad starter kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad sparker i gang uken med en herlig jackpotomgang. Det ligger altså over en millon ekstra i dagens sekserpott, og de skal vi være med å kjempe om. Dagens beste banker for oss kommer ut i V64-2, og her tror vi MYE på talentet 7 Valour Kronos.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 9 Going Transs R. – Er en meget bra traver, men den har gått litt med bremsene på i Norge. Har dog ikke gjort noen dårlige løp, men den har vært litt sløv. Kommer nå til Sverige, og vi kan nesten garantere at denne vil tenne ordentlig til på pisken. Kommer her ut mot en jevn/helt OK motstand, og sjansene for Going Transs R. må være gode. Vår klare tipsener.

Dagens banker:

V64-2 : 7 Valour Kronos – Er under utvikling, og den har vært god i kulissene mot en helt annen verden av hester kontra det den møter her. Nest sist spurtet den fin i kulissene (11,7 s 800m) i et løp som Villiam vant… Nå sist gikk den 11,5 s 800m i kulissene, og da var den ute i et forsøk til Kriteriet. Går ned flere klasser når det gjelder motstand, og det er snakk om en glassklar tipsener.

V64-3 : 6 Skip Beau – Var en enorm snakkhest før den debuterte for Mikko Aho. Så ble den borreliasyk i sommer, og den hadde vært lenge borte før den kom ut igjen sist. Vant da veldig enkelt, og den kom til mål som fullstendig ubrukt. Er normalt i en egen klasse i et grunnlag som dette, og har den ikke fått noe tilbakefall på borreliasmitten, ja, da tror vi ikke den taper. HAR EN STOR SJANSE!

V64-4 : 2 Petrine – Hadde 0,5% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis galskap. Kommer nok til å bli MYE mer spilt, men den blir uansett veldig bortglemt. Det mener vi er helt feil, og vi må bare varsle skarpt. Kom ut etter ca to mnd pause sist, og vi likte det vi fikk se da. Feilet direkte, men kom knallsterkt tilbake, og på klokken stod det 27,2/2000m etter galoppen. Østre får sjansen på mandag, og han er i en herlig flyt for tiden. SUPERSJOKKER?

V64-5 : 7 El Cantante – På streken vil alle ha en GOD rygg, og vi ser ikke helt bort fra at Mikael J. Andersson er offensiv fra første meter i dette løpet. Han kjører her en hest med en herlig skalle, og den har altså vunnet 11 av 23 løp. Galopperte sist, men gikk 14,0 fra dødens gangen før. Har aldri tapt når den kommer seg foran, og der er fasiten 5 av 5. Prøves som en frekk ide mot 9 Fossens Bonus.

V64-6 : 1 Canary – Leder dette løpet rundt om? Nå sist ble det galopp, mens den ledet lenge i løpet nest sist. Var da for pigg underveis, og den trakk seg derfor noe tilslutt. Er den mer regulerbar på mandag så skal det en god hest til for å plukke den ned på en bane som Färjestad. Vår tipsener i en ellers småskummel finale.