Stor V64-omgang fra Hamburg

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

I dag blir det V64 fra Tyskland, og Hamburg. Dette er en spesiell bane på 1040m, og med et veldig kort oppløp. Det er også et ledig innerspor på oppløpet. Når det gjelder omgangen så er ikke den spesielt enkel å løse, og det var ikke enkelt å lande på en klink banker. Noen av løpene er også svært krevende, og dette burde gi godt betalt. Sjekk ut følgende:

V64-1 : 7 Una Blessed – Fikk aldri sjansen sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Til denne starten blir det skorykk på alle fire, og det for første gang. Er herdet mot tøff motstand, og den skal duge godt i omgivelser som dette. Prøves som en frekkis i innledningen.

Dagens banker:

V64-2 : 3 Un Nuovo Bigi – Er fryktelig bra, og dette er dagens beste V64-banker. Har radet opp i stor stil, og sist vant den enkelt fra tet. Her blir det normalt gratis tet igjen, og da burde dette være over. Vi tror hardt, og kan ikke spekulere. ALL IN!

V64-3 : 9 Börge – Er en traver som er herdet mot de beste 4-åringene i Danmark. Har sett veldig bra ut de siste gangene, og den kommer til Tyskland med flott form. Tåler å bli brukt underveis, og vi ser ikke bort fra at det blir et offensivt opplegg. Blir for lite spilt, og vi roper et varsko!

V64-4 : 4 Broadwell – Er en kanon, og henger den bare sammen i travet, ja, da skal den store favoritten få kjørt seg. Var ikke helt optimal etter et lengre opphold sist, men Hagoort pleier å ha det i orden når han kommer ut med hester, og vi er klart inne på at den vil se bra ut igjen her. Har trukket spor innenfor den store favoritten, og det kan fort bli utslagsgivende. OBS!

V64-5 : 5 Star Advisor Joli – Tet og slutt? Det kan fort bli slik, og det er snakk om en motivert tipsener. Vant veldig enkelt sist, og da la den inn en avslutning i 08-fart. Er utrolig vrien å knekke ned når den kommer seg foran, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Motivert favoritt!

V64-6 : 7 Django Riff – Er en storkanon fra Frankrike, og den skal bli utrolig spennende å følge mot litt annen motstand enn hva den har møtt i Frankrike. Er ikke til å stole på, men skulle den oppføre seg, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Prøves som en deilig ide mot Diamanten!