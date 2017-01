Strålende V64-jackpot med en lynrask banker

Ove Lindqvist er aktuell i Boden på søndag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Boden byr på en herlig JACKPOTOMGANG i V64-spillet denne søndagen! Knappe 1,7 millioner finnes ekstra i dagens sekserpott, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Når det gjelder Boden så serverte undertegnede fjorårets beste V4-rank til den banen 6. desember! Da betalte vår minste bong på Kr.196 ut hele Kr.11 289,-! Nå jakter vi en ny herlig opptur fra Boden, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 11 Tip Chip – Spurtet strålende sist den var i Boden fjerde sist, og den var ikke langt bak 8 Priamo Caf i mål da. Nå sist var den ute i beintøffe omgivelser, ble passivt kjørt, og gikk pigg i mål med krefter igjen i kulissene. Er veldig spurtsterk, formen er klart bedre enn raden, og den skal bli spennende å følge. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 7 Katla Kiro – Har et helt riktig løp foran seg her, og det er snakk om en motivert favoritt. Fullførte fint sist, og den var positiv. Dog plundret den litt med aksjonen tilslutt, og det er hovedgrunnen til at vi ikke velger å gå ALL IN på den nå. Motivert, men… 10 Solberg Jerkeld – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er pågang. På søndag er den kraftig kuskeplusset med Ulf Ohlsson, sporet er bra, og den duger på sitt beste. Vant et løp i fjor, og det var på denne dagen, til 30x flesket. Skreller igjen?

V64-3 : 3 Desperado’s Hope – Fikk maks sist, og var kanskje ikke helt på topp da. Nest sist vinner den veldig enkelt på 17,9, og den var bra da. Går den en 17-tid her, ja, da må mulighetene være meget gode. 13 Cafe – Er en spennende skrellide som ikke skal undervurderes. Den kom til mål med litt krefter igjen mellom hester sist, og den var positiv. Claes Sjöström opp på søndag er et soleklart pluss. Kan runde om det bare løser seg på veien.

V64-4 : 13 Aslan LC – Når vi la ut dette tipset var faktisk 4 KB Millanson favoritt. Den får ikke en krone av oss denne søndagen. Vant et svært billig V75-løp fra rygg leder sist, og fikk mer enn doblet grunnlaget sitt. Hesten som skal stå først er selvfølgelig 13 Aslan LC. Fullførte bra sist, går alltid til mål, og her møter den riktig motstand. SKAL STÅ FØRST! 9 Polonaise – Feilet seg vekk sist, men er pågang, og det er en traver som det har vært mye positivt snakk om på slutten. Blir ikke spilt nå, men mot en overkommelig gjeng skal ikke vi ryke på denne stjernesmellen. Kan sjokke fra et ypperlig smygspor.

V64-5 : 3 Up Up And Away – Blir vår småfrekke alenestrek denne søndagen. Vant 6 av 22 løp i fjor, og den hadde et bra år. Kom ut etter en fire mnd pause sist, og den var meget god direkte. Var med på en helt spinnvill åpning (08,0 f 500), før det ble rygg leder. Fikk ikke lukene før det var for sent på oppløpet, og den gikk ordentlig pigg inn i mål. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen, her burde det bli tet, og på hesten sin beste distanse kan den umulig bli enkel å fange. ALL IN! PS! Etter at Raz Mackenzie ble strøket så er ikke bankeren frekk, men den burde være meget solid!

V64-6 : 8 Blue Line – Åpen finale hvor vi prøver oss med en storskrell. Blue Line er meget spurtsterk, den har fått to løp i kroppen etter pause, og med flyt på veien kan den felle alt. Var ute i V75 sist, og stod dumt til i det løpet. Ble med i sporene på siste bortre, og den spurtet faktisk meget oppløftende. Skal normalt være enda bedre nå, og den må tas på alvor. Skreller?