Strålende V64-omgang med en spurtsterk banker

Gary Volcano og rytter Christina A Hande. Tirsdag rir Josefine Ivehag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Den feige varianten denne tirsdagen er å gå for 5 Whitehouse Express som banker. Vinner normalt sett, men går den feilfritt etter pause da? Dagens beste banker for oss kommer ut i V64-3, og her tror vi mye på Claes Sjöström sin speedige hoppe. Baronesse Ima har sett lysende ut på slutten, og i dette lille feltet får den normalt spare speeden så lenge hun ønsker.

V64-1 : 5 Whitehouse Express – Vinner dette løpet om den leverer som den skal. Da har den en topp mulighet selv om den skulle få dødens. Dog skal man være klar over at den ved noen anledninger tidligere har feilet når den har kommet ut etter pause, og Daniel Olsson opp er liksom ingen Kihlström. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den direkte.

V64-2 : 5 Gary Volcano – Debuterte under sal sist, og vi likte det vi fikk se. Etter et passivt opplegg spurtet den ordentlig bra, og den viste 12-fart siste 800m uten at den var helt tom på det. Kommer nå ut mot en helt grei gjeng i Sverige, den får ha pisken med seg, og akkurat det burde være et pluss. PASSES!

V64-3 : 8 Baronesse Ima – Ser ut som en tikkende bombe for tiden, og får den bare gå med i rygger, ja, da burde hun blåse ned denne billige gjengen. Avsluttet strålende etter litt hinder på veien sist, og på klokken stod det 11,6 s 400m med krefter igjen. Viste 11,6 s 600m når den vant nest sist. Har toppform i kroppen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-4 : 2 Global Tailwind (denne ble strøket tirsdag) – Har vært ute i tøffe omgivelser på slutten, og den har godt av et “vanlig” hverdagsløp igjen. Kommer nå ut etter en liten pause, og den er kraftig kuskeplusset med Jorma Kontio. Fra tet, eventuelt rygg leder er den svært aktuell, og strekhester i løp som dette er alltid spennende. Utfordrer favoritten?

V64-5 : 7 Balto D’Huon – Er en formbombe, og tirsdag har den dessuten veldig spennende betingelser foran seg. Er over middels fra start, og skulle den komme seg foran fra sitt perfekte spor, ja, da er definitivt dette hesten å slå. Nå sist ble den sittende bom fast i kulissene, og det var MASSE krefter igjen. Står nydelig inne i dette løpet når det gjelder grunnlag, og den er verdt et forsøk som en ordentlig frekkis!

V64-6 : 5 Xanthis April – Rader opp med flotte innsatser, og den var også klart bra i tøffe omgivelser sist. Kommer nå ut etter pause, den står helt riktig inne i løpet, og den blir kuskeplusset med Ulf Ohlsson. Står ikke tilbake for noen av disse, og leverer den direkte etter det lille avbrekket, ja, da er den normalt på foto. SPILLES!