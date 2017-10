Strålende V64-omgang med toppobjekter på menyen

Odin Tabac og kusk Jörgen Westholm. Torsdag kjører Oskar J. Andersson. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og på Axevalla kl.12.20 blir det V4. Deretter er det Bergen sin tur kl.13.40, og her venter en herlig V5-omgang. Kl.16.25 blir det ettermiddagsgalopp på Øvrevoll. Her blir det både V4 + V5. Klosterskogen står for det klare høydepunktet denne torsdagen, og det er altså JACKPOT i dagens V65-spill. Hele 550 279 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Klosterskogen starter kl.18.50. Gävle avrunder torsdagen med et deilig V64-spill kl.19.25.

Gävle byr på en strålende V64-omgang denne kvelden, og det er en omgang vi gleder oss til. Odin Tabac i innledningen er dønn riktig ute, og for oss er dette dagens beste banker. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 5 Odin Tabac – Er den klart beste hesten i innledningen, og dette er dagens beste banker. Sist ble nok kusken litt for ivrig, og den endte med en galopp som pigg på oppløpet. Gangen før vant den knepent i et meget tøft løp. Her er det med få unntak billig i mot, og kommer den seg bare greit ut fra et trangt spor i volten så burde dette gå veien. ALL IN!

V64-2 : 4 Mellby Fog – Så ut som en tikkende bombe i banen sist, og den varslet form så det holdt etter en liten pause. Var HELPIGG på bittet fra start til mål i tredje innvendig, og den var ordentlig løpssugen. Nå blir det et mer offensivt opplegg, det er sylvasse rapporter på den, og det kan fort dreie seg om en klink vinner. SPILLES!

V64-3 : 8 M.R. Hungry Eyes – Burde passe bra i monte, og den skal bli utrolig spennende å følge i montedebuten. Formen virker å være veldig bra, og den var klart godkjent i et løp sist hvor det ikke klaffet. Blir ikke spilt på torsdag, og det mener vi er fullstendig feil. Kan overraske i dette jevne monteløpet, og den fortjener en sjanse i debuten. OBS!

V64-4 : 9 Scarlets Miracel – Burde fått bedre betalt for en flott kapasitet, men nå er i hvertfall formen ordentlig bra, og den har vært solid på slutten. Gikk strålende etter galopp sist, og på klokken stod det 11,5 s 700m. Kan få løpet fra et spennende smygspor, og mot en relativt overkommelig gjeng plasseres den først hos oss.

V64-5 : 9 Boys Going In – 6 Bolt Boko fyker til tet, men slipper til den første og beste som kommer? Draget vårt kan fort komme fint gjennom på startsiden her, og skulle den eventuelt få teten på et tidlig tidspunkt, ja, da er dette hesten å slå. Er variabel, men den duger på sitt beste, og som veldig lite spilt er i hvertfall vi på vakt!

V64-6 : 15 Carja – Er den naturlige hesten å gå til på i finalen. Var ute i STO-SM sist, og var der veldig uheldig. Ble sjenert til galopp med krefter igjen når Jorma var på vei ned på siste indre. Gikk glipp av en 12-tid 2140ma, og da var den altså ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Kan blåse alt tilslutt, og den må bare prøves!