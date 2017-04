Større oppgaver venter for V64-bankeren

Morten A. Pedersen og Skyfall. Tirsdag kjører Oskar J. Andersson. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Morten Almeland Pedersen tar turen fra Norge, og er aktuell i dagens V64-omgang. Axevalla står for løpene, og det er en klart spennende omgang vi har foran oss. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 3 Digital Archive – Skuffet i finalen på Solvalla sist. Trakk seg da for enkelt den siste biten, og den hadde ikke sin beste dag. Nå er den helt riktig ute, og hadde vi følt oss trygge på den formmessig, ja, da hadde vi banket. Innsatsen sist gjør at vi ikke tør å gå all in på den nå. Har dessuten ikke vært noen ekspert på volte tidligere, men den burde takle dette sporet. Motivert, men…

V64-2 : 14 Mill Ultra – Her er det svak klasse på hestene, og dette er ikke helt lettløst. Vår ide er ingen stjerne, men den er bedre enn raden, og den kommer til start med flott form. Nå sist gikk den 11,8 s 800m, og noe slikt her, ja, det burde rekke veldig langt. Prøves som et helfrekt objekt i svært billige omgivelser.

Dagens V64-banker:

V64-3 : 2 Lima Mermaid – Var strålende i årsdebuten, og den var kun knepent slått da. Dette er en hoppe under en rivende utvikling, og man har faktisk tanker om å starte den i kval til Drottning Silvias Pokal. Da vil den møte en helt annen motstand enn her, og den bør strengt tatt ta seg enkelt av dette løpet om den skal ut der. Rapportene på den er fine, og dette ser veldig riktig ut. Vi tror hardt!

V64-4 : 3 Rex Lane – Har gjort tre løp etter pause, og den har vært solid. Vant enkelt sist, og da viste den 13,5 s 1000m. Har en stor sjanse om det bare klaffer for kusken. Vi dobler dog opp bongene med norske 10 Skyfall. Hadde vunnet sist om den ikke hadde blitt sjenert nedover oppløpet, og den kommer til Sverige med bra form. Oskar J er ikke feil å få opp i slike lærlingsløp, og vi må derfor doble opp!

V64-5 : 3 Bowling Karma – Spennende løp med en del bra hopper. Hesten vi heiser til topps blir ikke mye spilt, men her skal man være litt på vakt. Formen virker nemlig å være ordentlig på riktig vei, og avslutningen langt ute i banen sist var strålende. Vi hadde faktisk 11,7 s 800m på klokken med krefter igjen. Står betydelig bedre til nå, og har den igjen en god dag, ja, da kan bomben smelle. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 9 Tromb Access – Interessant finale! Draget som vi velger å prøve oss med har fått to løp i kroppen, og den er på vei mot formen. Spurtet bra i kulissene sist, og den var ikke tom over mål da. Står NYDELIG til i startraske rygger nå, og med tempo feller den den de fleste over det lange oppløpet på Axevalla. OBS!