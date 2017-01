Superjackpot med 1,6 millioner ekstra

Ulf Ohlsson kjører vår V64-banker fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

Östersund står for dagens V64-omgang, og her skal det altså dreie seg om en gedigen JACKPOTOMGANG! Hele 1,6 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og de pengene er vi på jakt etter! 5 Sort Gull (V64-5) er dagens klare banker, og den kan ikke vi spekulere i mot. ALL IN!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 9 Red Isac – Kan være en helfrekk banker for de som virkelig vil jakte de helt store jackpotkronene! Den har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er MILEVIS bedre enn raden! Nest sist avslutter den rakettfort etter veldig sene luker, og den var ikke mye slått. Nå sist feiler den som helt klink mot oppløpet, taper en god del, men kommer styggfort tilbake. Står i et ypperlig smygspor fredag, den er sikret et bra opplegg, og feelingen er at den ikke blir enkel å stå i mot tilslutt. Vi tror på en flott mulighet, og den må bare prøves her!

V64-2 : 3 Järvsöjerka (ble strøket fredag ettermiddag) – Et veldig svakt kaldblodsløp venter, og her er det et klart skille på de beste målt opp mot de nest beste. Hesten vi plasserer først er 40m billigere ute enn 7 Ottar Rex fra løpet sist, og den har en meget passende oppgave foran seg. Har bare gjort fine løp på slutten, og det er en 4-åring som utvikler seg den rette veien. Kan muligens få gratis tet her, og den kan umulig bli enkel å ha med å gjøre. SE OPP!

V64-3 : 8 Sinou’s Beauty – Er en motivert favoritt. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den var helt strålende etter galopp sist. Kom gedigent tilbake da, og den fikk to pluss i kanten av oss. Har tidligere taklet trange spor i volten, og den burde komme seg greit av gårde. Skal stå først på ranken, og vi iler til med tipsnikken. Ellers vrimler det av mulige skrellbud i dette løpet, og vi velger derfor å gardere litt i jakten på storcashen!

V64-4 : 13 Oleander Face – Har vinnerform i kroppen, og den fortjener virkelig en opptur nå. Var god i nederlaget nest sist, mens den spurtet helt enormt som knepent slått sist. Distansen på fredag er ikke noe problem, den har toppform i kroppen, og den må passes her. Prøves som et frekt objekt i et spennende stayerløp!

V64-5 : 5 Sort Gull – Her har Team Tjomsland gjort et mesterstykke bak nok en kaldblodshest. Sort Gull har rasket med seg fire strake seire, og den blir bare bedre og bedre. Nå sist gikk den 27,8, og det virket ikke som om det var bånn. Her står den særdeles gunstig inne i løpet, og sjansene for en ny seier må være STORE! Vi anbefaler et bankerspill, og går ALL IN!

V64-6 : 3 Crimson Pirate – Et svakt sprintløp avrunder dagens jackpotomgang, og her kan det smelle. Crimson Pirate hadde et OK fjorår, men den fikk altså ikke vinne. Tredje sist spurter den bra bak en såpass god hest som Valley Ivan… Er god nok når det bare klaffer litt, den står fint inne i dette løpet, og den MÅ passes!