Superspennende på Färjestad

Magnus Jakobsson er aktuell på hjemmebanen mandag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi serverte en "HAUG" med vinnere i V64-spillet sist uke, og vi skal gjøre alt for å fortsette den fine trenden denne uken. Färjestad er først ut, og de byr på en helt strålende omgang! Her er det HØY vanskelighetsgrad, og de solide bankerne glimrer med sitt fravær. Vi går imidlertid for en banker direkte, og 7 Nils Oscar Blanche kan ikke få en bedre oppgave enn dette! ALL IN!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 7 Nils Oscar Blanche – Var vårt klare objekt i V75’en sist, og den taktet sterkt om etter halvsene luker der. Gangen før går den HELPIGG over mål etter sene luker. Har sett fantastisk ut i ny regi, er nå betydelig billigere ute, og dette burde dreie seg om tidlig tet og slutt! Vi innleder med en herlig banker! PS! 2 Hunter Mahan – Feilet som dunderpigg i stengt posisjon på Momarken sist, og den så enormt laddet ut for dagen. Leverte et strålende oppløp etter denne galoppen, og den varslet ordentlig form. Kan superskrelle med flyt, og den burde uansett være spennende på tvilling/trippel.

V64-2 : 1 Godiva Band – Blir en av dagens tyngste favoritter, men går denne å stole på? Den trakk seg MYE tilslutt nest sist, og den fungerte dårlig sist. Er kjapp i vei på volte, og fungerer den, ja, da kan den kanskje lede rundt om. Dog likte vi den ikke sist, og det er derfor ikke snakk om noen banker. 6 Miller – Er lynrask ut, og den var bra i nederlaget sist. Perfekt springspor nå, og med fortsatt stigende form er den ikke borte. PASSES!

V64-3 : 7 Sprucefields Go On – Er brennkvikk ut fra springsporet i volten, og her er nok Petter Karlsson på tetjakt. Var litt tung i kroppen etter pause sist, men den gikk helt greit. Burde ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den kan skrelle til om den skulle komme seg foran her. Blir for lite spilt, og vi må varsle!

V64-4 : 9 Mr. Chippendale – Var ute på en dårlig bane etter pause sist, og den var helt grei. Tredje sist spurter den strålende nedover oppløpet, og da møtte den klart bedre hester enn dette. Er ikke så verst på sitt beste, den har fått et interessant smygspor, og mot en særdeles billig gjeng kan den overraske. MÅ MED!

V64-5 : 2 Barkevious Mingo – Har en meget passende oppgave foran seg denne mandagen, og vi tror på en flott mulighet! Nå sist trykket den seg etter hvert til tet, og siden ble det lekestue. Spor langt inne over 2100ma på Färjestad er ikke det beste, men her er den uansett sikret et bra par, og det er heller ikke utenkelig at Jepson klinker tidlig til. Har en solid sjanse om den er som sist, og den står klart først på vår rank! 11 Blue Star Champion feilet i en trang situasjon i finalen sist, men kom storveis tilbake i kulissene. Her er det toppform pågang, og den blir helskummel med klaff på veien nå! Motbudet!

V64-6 : 11 Calvados In – Har varslet form ved flere anledninger på slutten, og nå kommer det endelig en seier? Den var enorm i nederlaget nest sist, mens den spurtet fint på en oppjaget sprint sist. Her er distansen mer den riktige, motstanden skremmer ikke, og den har en fin sjanse om alt går riktig for seg. 12 KJS Crazy Lady – Kan være noe for de som jakter en storskrell i finalen. Den har varslet form ved flere anledninger på slutten, og for samme kusk nest sist ble den sittende bom fast som helpigg. Fast satt den også sist. OBS!