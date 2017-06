Superspennende V64-jackpot med en småfrekk banker

Hvatt Ronja og kusk Per M Hvattum. Mandag kommer de ut i V64-3. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og til helgen braker det virkelig løs! På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang kl.12.20. Det er Rättvik som står for dagens V4-lunsj. Leangen byr så på et herlig V65-spill med start kl.18.50. Dagen avrundes fra Årjäng, og det med en saftig V64-jackpot! Hele 1 005 817 ekstra i sekserpotten, og V64-1 begynner kl.19.25.

Vi har en praktfull jackpotomgang foran oss denne mandagen, og det er altså Årjäng som står for løpene. Her vrimler det med altfor lite spilte hester, og flere av de tar turen fra Norge... Vi prøver oss med frekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Adamo Dior – Har kommet ut som en ny hest i år, og noe må være skjedd med den. Den leverte en BLYTUNG avslutning nest sist, og den varslet full vinnerform da. Nå sist smadret den feltet, og kom alene til mål. Kan garantert 15,0 på distansen, men vi blir heller ikke overrasket om den viser frem en 14-tid. Motstanden skremmer ikke, og som lite spilt må vi bare varsle! SKAL MED PÅ ALT! PS. 11 Let’s Talk – Blir hardt betrodd på sin fine rad, og det er også en god hest. Vær dog klar over at den falt veldig i sammen i aksjonen sist, og det er kun 12 dager siden. Kan ikke være sprøytet etter det løpet, og det gjør oss usikker.

Dagens banker:

V64-2 : 2 Doris Palema – Blir vår småfrekke JACKPOTBANKER denne mandagen. Det er snakk om en talentfull hoppe som hele tiden utvikler seg. Glem ikke at den femte sist slo en såpass god hest som Uppohoppa, og det finnes ingen hester i nærheten av et slikt kaliber her. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den har varslet form ved begge anledninger. Sist gikk den helt strålende etter galopp, og vi hadde 11,5 s 400m på klokken med krefter igjen. Er normalt ikke usikker, og vi tror på et feilfritt løp nå. Sporet passer ypperlig, og kusken duger svært godt i slike lærlingsløp. BANKER!

V64-3 : 2 Hvatt Ronja – Får masse spill på seg da den har vist form, og vært bra på slutten. Dog er dette en hoppe man ikke kan stole på, og er den ikke på humør for dagen, ja, da gir den blanke. Skal selvfølgelig på bongen, men det er ikke snakk om noen banker. Det store objektet i dette løpet er 3 Lynlinn. Den er betydelig bedre enn raden, og nå sist spurtet den storstilet etter å ha blitt grovt hindret i den siste svingen. Kom til mål med krefter igjen, og vi gav den et stort pluss i kanten. SKAL MED PÅ ALT SOM FOR LITE SPILT NÅ!

V64-4 : 9 Glazier’s Support – Dette er ingen dum traver, og vi føler at den ligger litt i skorpen. Nå sist ble den for eksempel sittende bom fast over mål, og den hadde masse krefter igjen i målgangen. En kjapp sprint er normalt ikke et minus med en pappa som Cromwell, og fra et nydelig smygspor kan dette bli veldig riktig. Må bare prøves i dønn riktige omgivelser. Skreller?

V64-5 : 4 Delamain – Beste hesten i feltet er 11 Defi’s Victory, men den har hatt sine problemer over en lengre tid nå, og formen er neppe helt på topp. Delamain som vi heiser frem er grunnkapabel, og den er veldig bra når den bare finner litt form. Var tung i kroppen etter pause sist, men fightet likevel ordentlig bra, og knep seieren. Det løpet skal normalt ha gjort veldig godt, den duger svært godt i det grunnlaget som den står inne i, og med kanskje en ytterligere forbedret innsats nå, ja, da kan den fakta skrelle. Det er nemlig ikke snakk om noen formtoppet gjeng den møter…

V64-6 : 2 Xanthis Amazing – Har stått iskaldt til på slutten, og at den ikke har radet opp er det ikke noe å si på. Gikk fullt godkjent sist, og tiden ble meget god. Nå står den for en gangs skyld veldig bra til, og den duger i omgivelser som dette. Kan fort få løpet denne mandagen, og da er den vass på speed. Skal passes, og vi plasserer den frekt først!