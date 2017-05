Tøffingen til Persson moser alt

Fredrik Persson dukker opp i Kalmar fredag. Foto: hesteguiden.com

En strålende weekend venter, og her er det mye å glede seg til. Forus byr på en meget utfordrende V75-omgang lørdag, og søndag blir det en ekstra V75-omgang med blant annet Finlandia-Ajo på Vermo. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med V65 på Solvalla kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Fredagen avrundes i Kalmar, og her er V64-omgangen i gang kl.19.25.

Lerum sørget for lunsjfest på Forus 2. mai!

Det ble servert knallsterke V5-tips i lunsjen på Forus denne tirsdagen, og det ble fullklaff for samtlige forslag. Nettavisens lille V5-bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 021,-. DD-forslaget på fem rekker gav en odds på 21,15.

Deilig V65-fullklaff på Momarken 2. mai!

Momarken er en bane som vi elsker, og en bane som vi ofte gjør det skarpt på. Undertegnedes mellomste V65-forslag på Kr.432 satt som spikret, og det betalte ut meget fine Kr.4 255,- PS. Vi gikk ikke i "Zelov-fellen"!

Fredrik Persson kjører dagens V64-banker, og vi tror MYE på tøffingen 10 Elliot Coger (V64-3). Ellers er det ujevn kvalitet på dagens løp, og dette er en omgang hvor "hverdagssliterne" dominerer flere av løpene.



Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Quick Fix – Var syk i Norge sist, og den innsatsen kan man bare se bort i fra. Kommer nå ut igjen, og selv om oppholdet ble litt kort, ja, så regner vi med en langt bedre innsat her. Bomber til tet, og siden er dette løpet over? MÅ HA EN BRA SJANSE om den leverer som den skal!

V64-2 : 10 Angel Rain – Fullførte bra mot mange klasser tøffere motstand sist, og den virker å være på vei mot formen. Var bra på samme tid i fjor, og leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da skal de andre få kjørt seg. Motivert favoritt som skal stå først på ranken.

V64-3 : 10 Elliot Coger – Over denne distansen betyr tillegg mindre, og tilleggshestene får stortsett gratis kontakt. Elliot Coger velger vi å banke denne fredagen, og det er en formtoppet hest vi banker. Nest sist viser den 11,5 s 800m, og slår en såpass god hest som Alfas Da Vinci lett. Nå sist ble den plukket ned på streken av Kadett CD, og den gjorde igjen et knallbra løp. Her møter den ingen i nærheten av et slikt kaliber som den har blitt matchet mot de siste gangene, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt. ALL IN!

V64-4 : 6 Kaxi Day – Er en 4-åring under utvikling, og den har en 14-tid i kroppen sin. Gikk et strålende løp etter en grov galopp sist, og vi likte den godt. Er ivrig på startsiden, men feilfritt blir den spennende å følge. Prøves som et frekt bud mot favoritten, 11 Dugur.

V64-5 : 10 Explosive Merlot – Viste stort talent som 3-åring, og det er snakk om en traver som er veldig bra for klassen. Dog er den ustabil, og det ble igjen galopp i årsdebuten. Rapportene på den er uansett fine, og motstandsmessig er dette svært overkommelig. Plasseres knepent først i et meget jevnt løp.

V64-6 : 5 Le Lahar – Er et langskudd i finalen. Dette er en svært grunnkapabel hest som kun har gjort 17 starter. Den var knallgod i flere løp 2014/2015. Har så vært lenge borte med skade, før den kom ut igjen i banen sist. Ble da sittende bom fast i kulissene, og det var nok litt krefter igjen. Kan vinne om den leverer i nærheten av sitt beste, og den prøves i et ujevnt løp.