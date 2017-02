Tidenes V64-jackpotomgang med 7 068 781 ekstra

Stefan Söderkvist kjører vår jackpotbanker. Foto: hesteguiden.com

Vi har en HØYINTERESSANT uke foran oss, og her er det utrolig mye å glede seg til! Allerede i dag braker det løs med TIDENES V64-JACKPOT! Formidable 7 068 781 ekstra i sekserpotten, og omgangen til Mantorp i kveld er noe helt spesielt! Videre så er det SUPERONSDAG på Bjerke, og her skal bonuspotten på 668 140 fordeles til alle med syv riktige! Lørdag er det GULLJACKPOT på Bjerke, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten! Uken avrundes med en ekstra V75-omgang til Gävle på søndag.

Vi har en helt ENORM JACKPOTOMGANG i dagens V64-spill, og det ligger altså hele 7 068 781 ekstra i sekserpotten! Mantorp står for løpene, og her skal vi være med å kjempe om den digre "jackpotdeigen"! Vi spiller med to deilige bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Anna (denne ble strøket mandag) – Fire hester er nesten helt jevnt spilt i innledningsløpet, og de er heller ikke enkel å skille. Anna har dog vunnet i sporlottoen, hun er dessuten vant med å møte litt tøffere hopper enn dette, og kan ikke få en bedre oppgave enn hva som her venter. Er stadig bedre enn raden, hun er kjapp i vei, og passer bra i hendene på Stefan Söderkvist. Vår knepne tipsener i en spennende innledning. 3 Queen Will – Trakk seg litt fra dødens sist, men den var uansett forbedret etter pause. Med strykning innvendig burde den sitte tidlig i tet, og fra den posisjonen skal det en god hest til for å knekke den ned. SPILLES!

V64-2 : 2 Flirt Fortuna – Blir vår jackpotbanker denne mandagen, og vi tror HARDT på tet og slutt! Løste enormt fra start sist, men det holdt likevel akkurat ikke til å komme seg foran. Det ble altså utvendig leder, og selv om den viste 12,9 s 800m så rakk det kun til en andreplass. Hadde nok uansett godt av det løpet i kroppen, og den er fort enda et hakk forbedret til oppgaven på mandag. Her blir det full bøtt, og fra tet må vi bare tro på en solid mulighet! VI BANKER!

V64-3 : 3 Masterglide – Ser ut til å være noe litt utover det vanlige, og den har vunnet svært lett de to siste gangene. Følger bilen fra start, og ALT tyder på tidlig tet her. Skjer det ikke noe uforutsett underveis så leder Peter Untersteiner dette rundt om med sin springer. Favoritten har en STOR sjanse! For de som velger å spekulere, ja, de skal ta med 2 Darwin Star. Feilet i angrep på oppløpet sist, og gikk glipp av en tid på 15,5/15,6-2160mv. Dog må den være helt på topp om den skal true Masterglide.

V64-4 : 3 Allaballakaitoz – Debuterer for Veijo Heiskanen denne mandagen, og vi gir den tipsnikken direkte. Når den debuterte for Untersteiner så var den knallgod direkte, og Veijo kommer nok ut med den i en bra skikk han også. Er lynrask ut med volte, og selv om den er best skoløs så skal den stå først på ranken i svært billige omgivelser. 6 Lord Capar – Kan være luringen her. Det er nemlig usikker form/dårlig skalle på de fleste av disse, og Lord Capar viste ved et par anledninger i fjor at den virkelig kan gjøre det bra mot tøff motstand. Tredje sist er den feks ordentlig bra på en knallgod tid… Trives med sko, og vi roper et varsko etter pausen.

V64-5 : 2 George Sånna – Her blir 4 Seek And Destroy hardt betrodd i årsdebuten, og med tanke på at den er best uten sko foran så er det ikke noe vi kan gå hardt til på. Draget jaktet vi ved flere anledninger i fjor, og den radet opp med fine innsatser mot vel så bra hester som dette. Kom ut etter pause sist, gikk 12,8 s 800m, og det løpet i kroppen gjorde nok godt. Når man skal spille på kusker som Ralf Karlstedt osv, ja, da er det et STORT pluss om sporene er bra. Her skremmer ikke motstanden, og George Sånna duger om det skulle klaffe for kusken. OBS!

V64-6 : 9 Mr Magnifique – Åpen finale! Her kan det fort smelle, og en bred gardering trenger ikke å være dumt. Hesten vi plasserer først debuterte for Veijo sist, og den var helt OK. Var tung i kroppen sin, og den fikk maks som tredje. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, og her blir det dessuten på med en yankervogn. For hester som passer i slike vogner betyr det ca 20m i forbedring. Sporet burde passe, og den må bare prøves nå. SKAL MED PÅ ALT!