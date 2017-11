Tjomsland har V64-bankeren

Øystein Tjomsland kjører vår V64-banker. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Hagmyren: V4-lunsj med to skrell på menyen

V5 Leangen: Magne Olsen i hovedrollen

V5/V4 Øvrevoll: Gråberg med en bråte vinnersjanser

V65 Klosterskogen: Formsterk Tengsareid har V65-bankeren

Oddstips Europa League: Rosenborg kan ta Zenit

Målscorerspill Europa League: Bendtner i herlig scoringsform

Oddsdobbel Europa League: Sprek hjemmedobbel

VikingLotto: VikingLotto-potten har nådd premietaket

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter opp fra Sverige, og Hagmyren. Kl.12.20 begynner deres V4-lunsj. Deretter blir det V5-lunsj på Leangen med start kl.13.40. Øvrevoll arrangerer både V4 + V5, og her er man i gang kl.16.25. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50, mens det er Östersund som er sist ut med V64 kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er BRA kvalitet på dagens V64-omgang fra Östersund. Vi prøver å jobbe bort en av dagens tyngste favoritter, for vår beste banker kommer ut i V64-5, og her tror vi MYE på 11 Lome Brage som er på vei mot storformen. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Voulez Vous – Er fryktelig bra, og henger bare aksjonen sammen hele veien, ja, da er det snakk om en vinner. Fungerte ikke optimalt nest sist, men etter pause sist var den tilbake på sitt beste. Er en V75-hest, og mot en billig gjeng i innledningen så går det ikke å tro på en annen tipsener. Er veldig motivert!

V64-2 : 7 Viggjerva – Går det ikke å stole på, og den har sine nykker. Feilet fra seg en tid på 25-tallet sist, og formen skal ikke være så verst. Har den bare stått opp på riktig fort så gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. Settes knepent først i et ellers småskummelt løp.

V64-3 : 9 Frida Zonett – Er etter Hilda Zonett, og det er snakk om en hoppe som har stammen i orden. Står nå med fire strake seire, og den er på vei til å modnes. Har egentlig et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den duger svært godt her om den bare kommer seg ut fra et trangt spor. Vår klare ide, men vi tør ikke å banke fra dette sporet.

V64-4 : 4 Silver Sprinta – Er et av dagens mest spennende objekter. Feilet med krefter igjen når den fikk lukene oppunder mål sist. Hadde gått en tid på 28-tallet over 2160mv uten den galoppen. Viser den noe tilsvarende her, ja, da skal den ikke bli veldig enkel å hente tillegg på. Er verdt et forsøk som altfor lite spilt, og vi roper et stort varsko! HADDE 5,8% AV INNSATSENE PÅ SEG NÅR VI LA UT DETTE TIPSET!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 11 Lome Brage – Her vil nok våre svenske venner spekulere litt da de tror Lome Brage vil få problemer med distansen. Lome Brage har null problemer med 2100m, og nå som den er på vei mot formen hos Øystein Tjomsland så kan ikke vi gjøre annet enn å tro MYE på den. Her kommer den ut i et lite felt, og da kan bare Tjomsland kjøre på rygger til det gjenstår 400-500m, og deretter avgjøre dette på ren speed. Trengte løpet nest sist, mens den vant sikkert sist. Er fullstendig overlegen på fart, og nå må vi bare gå til på den!

V64-6 : 10 Starpoint Legacy – Her blir 5 Cobourg Hanover enormt hardt betrodd. Kan selvfølgelig vinne, men det er en traver som aldri har imponert oss, og nå sist holdt den på å bremse bort seieren etter et drømmeopplegg. Hesten vi plasserer først er jevn/flink, og det er snakk om en OK sprinter. Blir det bare litt tempo på forestillingen så skal den duge godt i billige omgivelser som dette. Prøves som et mulig sjokk!