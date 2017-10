To bankere fikser V64-opptur

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V64-omgang fra Boden. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Bare nesten i Harstad 14. oktober!

Vi var utrolig nærme store penger i Harstad denne lørdagen, og det var surt å kun få fem riktige på systemet (fire andeler a Kr.1 000). Gardin Trappa (3-valg) var en deilig ide, men dessverre så manglet vi likevel en utgang på systemet. Dermed måtte vi nøye oss med Kr.11 200 i trøstepremie.



Leirvåg med herlig V65-treff på Biri 13. oktober!

Leirvågs største V65-forslag (innl.pris Kr.1 875) på Biri fredag suste rett inn, og betalte tilbake meget solide Kr.46 387. 5-valget Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester. Vi gratulerer de som tok rygg.

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Solvalla 15. oktober: V75-7 : 7 Maintainability (5-valg) – Ble det helt feil for sist da den bare ruste unna etter en tøff innledningen. Glem det løpet. Nest sist var den god til seier, og da viste den 13 s 800m. Kommer til å fly fort på denne sprinten, den blir kuskeplusset med Kaj Widell, og klaffer det bare fra et dårlig spor, ja, da kan den overraske. OBS!

Harstad 14. oktober: V65-3 : 1 Gardin Trappa (3-valg) – Likte vi i Harstad-debuten. Var på vei til å avslutte veldig bra da den feilet med krefter igjen på oppløpet. Nå har den fått dette løpet under vesten, og feelingen er at den vil lede dette svært lenge. Gjør livet surt for den store favoritten? SE OPP!

Forus 10. oktober: V65-3 : 8 Årsvoll Prinsen (4-valg) – Var et nest sistevalg når dette tipset ble lagt ut, og den hadde 5,8% av innsatsene på seg. Den blir mer spilt, og den er spillbar her. Var nemlig meget opplagt etter pause sist, og den gikk godt for samme kusk da. Feilfritt er den med å kjemper om det. SE OPP!

Gävle 10. oktober: V4-3 : 2 Brenne Brakar (5-valg/odds 18,78) – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP! BANKES I DD-SPILLET!

Boden er en bane vi liker, og her gir det ofte solid betalt. En fin blanding mellom svenske/finske hester gjør ofte menyene særdeles spennende, og dagens meny er intet unntak. Vi byr på frekke objekter, to bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 8 Hunkydory Degato – Gikk et meget sterkt prøveløp (14 s 1000m), og fulgte opp nå sist med å være kolossalt tapper i nederlaget. Har kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto, og feilfritt tviler vi på om den taper i billige omgivelser som dette. Er en banker for de som tør å ta en sjanse!

V64-2 : 2 Lemmy (denne ble strøket mandag) – Her er det ikke akkurat knallsterk kvalitet på hestene, men unntak finnes. Vår ide har kammet med seg tre seire i år, og den var tapper i nederlaget sist. Løste da bra i fra start, og skulle den feks komme seg foran nå, ja, da er dette hesten å slå. SPILLES!

Dagens første banker:

V64-3 : 1 Lome Annar – Har en utrolig fin oppgave foran seg denne mandagen, og vi går til på den som dagens beste banker. Er i superform, og den var rett og slett knakende god i seiersløpet sist. Distansen har den null probkemer med, og vi kan ikke helt se hvordan den skal tape dette fra tet. ALL IN!

V64-4 : 8 Aida Brick – Stormvarslet vi for som et supersjokk sist, og hesten var også knallgod i nederlaget. Havnet utvendig for meget gode Happy Haley, og den tapte med flagget til topps. Gangen før passerte den mål med krefter igjen. Har vinnerform i kroppen, og med flyt kan storskrellen være et faktum.

V64-5 : 1 Maldini Bob – Har slitt med iskalde oppgaver lenge, men man skal være klar over at vi snakker om en traver som også har varslet form. Den gikk en bra sisterunde nest sist, mens den nå sist spurtet strålende etter et passivt opplegg. Står helt riktig inne i dette løpet, og den er spennende som for lite spilt. OBS!

Dagens andre banker:

V64-6 : 10 Tarabuso jet – Blir vår andre banker i dagens V64-omgang, og det beste med denne bankeren er at den trolig ikke blir noen favoritt… Var ute i et knalltøft stayerløp i Finland sist, og stod til over 80x flesket! Ble tatt helt bort runden igjen, og fikk løpet spolert. Kom likevel enormt tilbake, spurtet forbi D.D.’S Hitman (ja du leste riktig. Hentet 30-40m på den i løpet av de siste 900m…) på oppløpet, og vi gav den tre pluss i kanten. Tiden må sees i lys av helt elendige forhold. Her er den dønn riktig ute, og normalt står ingen i mot denne tilslutt. ALL IN!