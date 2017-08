To lekre bankere fikser V64-opptur

Johnny Takter er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig tirsdag venter, og her blir det mye moro for vi som er glad i å spille på hester. Allerede kl.12.20 er vi i gang med lunsj fra Sverige, og Vaggeryd. Deretter overtar Forus med en strålende V65-omgang kl.18.50. Jägersro avrunder så tirsdagen med en topp V64-omgang, og her starter man som vanlig kl.19.25.



Jägersro står for dagens V64-omgang, og nesten som vanlig er kvaliteten på løpene fra Jägersro god. Vi jakter suksess med to bankere, og en relativt bred gardering i flere av de øvrige løpene.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Polycrates Face – Vinner normalt dette løpet i en feilfri utgave, men med Lutfi som kusk er det automatisk 50% sjanse for galopp. Nå sist gikk den enormt sterkt etter en grov galopp, og den ble sittende bom fast tilslutt med krefter igjen. Er veldig mye bedre enn raden, og den er klart spillbar i innledningen.

Dagens første banker:

V64-2 : 8 Ulisse Kronos – Blir vår første banker denne tirsdagen. Får opp meget rutinerte Håkan B. Johansson i vognen, og han duger svært godt i omgivelser som dette. Ulisse Kronos er dessuten i bra form, og på ren kapasitet er den best. Her lukter det et offensivt opplegg, og uten noe tull på veien så taper den normalt ikke. BANKER!

Dagens andre banker:

V64-3 : 5 Västerboonthenews – Har en nydelig oppgave foran seg, og vi kan ikke spekulere i dette lille feltet. Dette er en hest man hadde håpet å få være med i Åby Stora Pris med, men når man ikke fikk være med der så ble det heller start i dette løpet. Flyr normalt til tidlig tet, og da burde dette løpet være over. Ingen er nemlig modig nok til å trykke opp noe tempo, og vi kan altså ikke spekulere. ALL IN!

V64-4 : 6 Candy La Marc – Liker vi. Dette er en ordentlig tøffing, og den flyter på styrken sin. Nå sist vant den lett fra dødens, og tiden må sees i lys av en noe krevende bane. Har MYE inne, og feilfritt må vi bare tro på seier. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke en såpass ferk hoppe.

V64-5 : 2 Triumf Kåsgård – Virker å være pågang igjen etter en liten down. Nå sist ble alt feil, men den spurtet bra når den fikk sjansen på oppløpet. Her møter den riktig motstand, den står i det beste sporet, og vi må bare heise den til topps. Bak vår ide er løpet åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V64-6 : 8 Talija Bi – Blir muligens et av sistevalgene i finalen, men dette er en bra hest, og tilbake på sitt beste, ja, da duger den. Var bunnsolid både tredje, fjerde, og femte sist. De to siste gangene har det blitt galopp, men slik kan hopper være. På en god dag er hun mer enn god nok i et løp som dette, og som omtrent uspilt er den spennende. OBS!