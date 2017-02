To V64-bankere fikser V64-opptur

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi bruker to bankere i det som på papiret er en utfordrende V64-omgang fredag. Her er det store felter, mange vinnerkandidater, og det skal lite til før det smeller både en og to ganger!

Sjekk ut følgende til Romme:



V64-1 : 5 Showman Brodde (denne ble strøket fredag) – Var trykket ned til 2x flesket i V75’en sist, men trakk seg da fra tet, og var under pari. Svante er usikker på sin springer, men forteller at den ikke kommer til start om ikke prøver osv er som de skal før denne oppgaven. Tilbake med en normal innsats så dreier dette seg om tet, og slutt. Dog tør vi ikke å banke etter det den viste sist, og spesielt ikke når den blir BLYTUNGT betrodd.

Banker nummer 1:

V64-2 : 6 Newman Broline – Er dagens beste V64-banker. Den blir stadig bedre i monte, og de to siste gangene har den kommet helt alene til mål med masse krefter igjen på tanken. Står i et perfekt springspor på strek, og her burde det bli gratis tet. Leverer den som i de siste monteløpene, ja, da kan vi ikke helt se hvordan den skal kunne tape dette. BANKER!

V64-3 : 12 Kiss Pride – Småskummelt løp hvor det kan smelle. Hesten vi plasserer først er bedre enn raden, og den gikk et solid løp etter galopp sist. På klokken stod det 14,5/1900m, og den varslet form etter en liten pause. Det er aldri enkelt fra tillegg over sprint, men her er det med få unntak billig i mot, og klaffer det bare litt på veien så skal mulighetene være fine. SPILLES!

V64-4 : 3 Rexjerven Gel – Har etter det vi kan se skiftet trener, og den er kommet inn til Kajsa Frick. Når det gjelder Rexjerven Gel så har den feilet fra seg MYE penger, og den burde faktisk hatt et langt større grunnlag enn hva den har. Var nede på 27-tallet over denne distansen som tredje i fjor, og skulle Kajsa ha funnet litt ut av den, ja, da blir dette bli meget spennende. Må bare prøves etter pause, og vi roper et stort varsko!

Banker nummer 2:

V64-5 : 3 Global Takeaway – Dette er en 4-åring som ved flere anledninger var ute mot noen av de bedre hestene i årgangen i fjor. Leverte sterke innsatser mot en helt annen motstand enn hva som venter den i årsdebuten. Rapportene på den er fine, men det er ikke snakk om noen toppform direkte. Kan dog vinne dette på 80%, og fra et fint spor må den bare prøves. VI BANKER!

V64-6 : 14 Mr Dream Coktail – Avgjorde mer enn sikkert sist, og den var solid til seier. Har funnet superformen, og det er en hest vi mener er BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto. Springsporet på tillegget passer den perfekt, og uten noe hinder på veien så må mulighetene være fine. Klar utgangshest i et ellers vidåpent løp!