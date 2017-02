Topp V64-omgang med en herlig banker

Peter Ingves er aktuell i dagens V64-omgang. foto_øyvind Brusletten_hesteguiden.com

Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi kom ikke til lukene under jackpotomgangen i går, og den omgangen er allerede glemt. Til Jägersro tirsdag er vi mer enn sugen på en saftig revansje, og her jakter vi en skikkelig opptur med følgende:



V64-1 : 3 Caddie Kassandra – Var enormt bra direkte etter pause sist, og den jogget altså 12,1 med krefter igjen. Løste kolossalt bra ut bak bilen, og den føk til tet. Løser den slik her, ja, da dreier fort dette seg om tidlig tet og slutt. Må ha en stor sjanse, og vi tror hardt på det som trolig er 2-valget i løpet!

V64-2 : 12 Barkåks Nero – Her er det lav klasse på hestene, og vi drar til med en helt uspilt ide. Når det gjelder Barkåks Nero så er den bedre enn raden, og den ble sittende bom fast som DUNDERPIGG sist! Inntrykket var meget bra etter pause, og vi gav den et klart pluss. Her er det selvfølgelig kusk/spor i mot, men motstanden er såpass billig at det uansett kan gå veien med klaff. Prøves som en dundersmell!

V64-3 : 4 Napoleon CD – Har en drømmeoppgave foran seg denne tirsdagen, og vi går ALL IN! Har vunnet to løp etter pause, og det har den gjort meget lett. Har uansett hatt godt av de blåserne i kroppen, og den er fort enda mer forbedret til oppgaven som her venter. Distansen passer den perfekt, den følger bilen fra start, og vi må bare tro på tidlig tet og slutt. BANKER!

V64-4 : 7 Earthquake Neo – Med tanke på at megafavoritten, 1 Seethestar, har trøblet en god del på volte tidligere så må vi bare spekulere. Vårt soleklare drag er MILEVIS bedre enn raden, og det var en hest som Fredrik Persson trodde på sist. Da ble den imidlertid GROVT sjenert til galopp, men etter denne galoppen viste den 14,8 s 1900m med krefter igjen… Står i et perfekt springspor her, og skulle den komme seg foran så skal de andre få kjørt seg. HAR FORM TIL Å SKRELLE!

V64-5 : 5 Marciano – Er et løfte, og en hest som Lutfi Kolgjini tror MYE på dette året. Det er en hest som dessuten har trent fantastisk bra i vinter, og som i følge «ryktebørsen» har utviklet seg flere knepp. På ren kapasitet, og om den er på sitt beste direkte = da vinner den. Minuset er at veldig mange av hestene til Kolgjini ikke akkurat er stabile, og han disponerer de også i overkant offensivt i løpene. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke første gangen ut.

V64-6 : 2 Eldrick Boko – Var fin etter pause sist, og den vant veldig enkelt med krefter igjen. Er en meget grunnkapabel hest, og det er en hest med riktig innstilling. Treneren Helena Burman har hatt en meget fin innledning på året med 38% seire (18% totalt i hele fjor), og også kusken, Stefan Söderqvist, har innledet skarpt. Skal stå først på ranken fra et fint spor.