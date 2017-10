Topp V64-omgang med flere frekke objekter

Christoffer Eriksson kjører vår V64-banker mandag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

V64-tipsene til undertegnede satt bra sist uke, og vi håper at du tok rygg. På Jägersro 3. oktober betalte den store bongen på Kr.1 200 ut Kr.3 499,-. Noen dager senere, til Kalmar 6. oktober, betalte bongen på Kr.900 ut Kr.5 583,-. Nå starter en ny V64-uke, og vi er mer enn klar for nye oppturer!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Mantorp byr på en knallfin V64-omgang mandag, og her skal man blant annet kjøre storløpet Sikta Mot Stjärnorna med hele 200 000 i førstepremie. Vi lanserer en ordentlig luring i nettopp det løpet. Dagens beste banker dukker opp i V64-3, og finnes det bare litt form på Faye Bros, ja, da lar den seg normalt ikke slå.

V64-1 : 7 Elliot Coger – Fikk seieren i gave sist da vinneren ble disket for sjenering. Gjorde dog ikke noe dårlig løp, og det er snakk om en traver i toppform. Her møter den med få unntak billig motstand, og sjansene for at den runder til seier må være gode. 3 Leonas Sami – Er mobudet, og vi tar den med som altfor lite spilt. Har vist et stort talent, og den skal bli uhyre spennende å følge etter et avbrekk. Vi tviler sterkt på om Oskar Svanberg hadde meldt den rett på V64, og over 3140mv om ikke formen var på plass. KLAR OBS-hest!

V64-2 : 9 Odessa Cheri – Ligger stadig litt i skorpen, og dette ser spennende ut på forhånd. Spurtet sterkt fra køen sist, og da ble det avsluttet i 10-fart i teten… Rapporteres å være fin i jobbene etter en liten pause, smygsporet passer perfekt, og motstanden er dessuten ikke knallhard. Prøves som en frekkis!

V64-3 : 6 Faye Bros – Banker vi i en ellers småkrevende omgang. Vi snakker her om en hoppe som har gjort det bra mot de beste i årgangen, og den er herdet mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Kommer dog ut etter lang pause, men Nurmos har hestene alltid klar etter pauser, og rapportene er fine. Burde kunne trykke seg til tet her, og siden skal dette løpet være over om den bare er i nærheten av noe form.

V64-4 : 10 Massive Turnover – Har løftet seg på slutten, og det er ingen tvil om at dette er en traver i toppform. Vant veldig enkelt etter en morsk sluttrunde sist, mens den viste 12,5 s 600m nest sist. Distansen er kun et pluss, og får den bare litt tempo blir den ikke enkel å stå i mot. OBS!

V64-5 : 3 Hermon Boko – Var et STORT LØFTE som 2-åring, men alt har mildt sagt ikke gått på skinner som 3-åring. Nå virker den dog å være veldig på riktig vei, og vi likte sluttrunden sist skarpt. Gikk da 11,8 s 800m, og den var ikke helt tom på det. Har mye å hente om den bare får holde seg hel, og den gjør seg ikke bort i dette storløpet med 200 000 i førstepremie. Prøves som en mulig skrell fra et nydelig spor.

V64-6 : 1 Pointellist – Tet og slutt? Pointillist var bra etter pause sist, og den spurtet riktig så fint etter et passivt opplegg, og på klokken stod det 10,5 s 700m med krefter igjen. Er lynrask fra start, og fra dette sporet blir det laddet maksimalt direkte. Burde lede rundt om på en bane som Mantorp, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.