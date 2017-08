Topp V64-omgang med godbiter på menyen

Johnny Takter er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Herlig lunsj på Solvalla

V65 Jarlsberg: Herlig V65-kveld på Jarlsberg

Oddstips 1: Djurdjic har mistet scoringsteften

Oddstips 2: Zaza leverer på direkten

Oddsdobbel: Valsvik og Braunschweig innfrir

Endelig weekend, og det er rett og slett en meget spennende helg vi har foran oss. Det klare høydepunktet skjer på Bergen Travpark lørdag, og her venter en av årets mest spennende V75-omganger! Når det gjelder dagen i dag så er den innholdsrik, og også her er det mye å glede seg til. Solvalla er som vanlig først ut med lunsj, og V65-1 starter kl.12.45. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50, mens det er Romme, og V64 som er sist ut på programmet. V64-1 starter som vanlig kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Romme byr på en åpen, og meget spennende V64-omgang fredag. Det finnes flere herlige objekter i omgangen, og det kan fort gå mot flotte kroner! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 10 Rita CD – Vi prøver oss med en mulig smell direkte denne fredagen. Rita CD er en fersk hoppe under utvikling, og vi likte den meget godt etter en liten pause sist. Ble da sittende bom fast med vinnerkrefter, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Skulle den være enda et hakk forbedret til denne oppgaven, ja, da gjøre den seg ikke bort, og den skal passes!

V64-2 : 14 Jeppas Pronto – Kommer ut etter en lengre pause, og den har både vært syk + halt. Vi tror ikke at Kajsa Frick hadde tatt ut denne, uten at hun nå er veldig fornøyd med den, og vi snakker altså om en traver med meget høy grunnkapasitet. Er god nok til å ta opp kampen mot favoritten 9 Flight Danseur, og vi skal ikke ryke på dette frekke objektet etter pause. OBS!

V64-3 :.1 Alfie – 2 Grandina er nok den beste hesten, men man skal være klar over at Alfie ikke er mye dårligere, og den har dessuten trukket et spor innvendig for den store favoritten. Det er vi klart inne på at kan være avgjørende, og prøver oss heller med frekkisen først. Nå sist spurtet Alfie fint etter å ha blitt grovt hindret, og formen er ordentlig bra. SPILLES!

V64-4 : 8 Man At Work (denne ble strøket fredag) – Er en ordentlig topphest, og mot en billig gjeng må vi bare gå for et bankerspill. Kom i et kraftfullt angrep sist, men feilet da kusken var for mye etter den ca 400m fra mål. Gikk glipp av en plass helt der fremme, og den hadde landet på pluss/minus 13,0/2140ma. Blir SOLID kuskeplusset med Kihlström, og går alt riktig for seg, ja, da må dette dreie seg om en stor sjanse. DETTE ER VÅR FREKKE BANKER! Etter at denne strykningen kom inn så har vi funnet et annet gullkorn. 10 Barytron blir nemlig ikke helt tatt på alvor, men nå skal man virkelig være på vakt. Nå sist spurtet den ordentlig bra, og vi hadde 11,6 s 800m på klokken med krefter igjen. Johnny Takter i stedet for Strömberg er mange meter, og med tempo blir denne ikke enkel å stå i mot. Skreller?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V64-5 : 6 Born Unicorn – Vi tar en sjanse denne fredagen, og banker hesten til Melander. Oppførselen sist gjør at vi selvfølgelig er noe skeptisk, men fra eventuelt tidlig tet her så tror vi ikke at den bryter ut slik som den gjorde sist. Var smellfin når den jogget 14,4 som ubrukt nest sist, og dette er en hest som går 11 alle dager i uken. Johnny Takter opp er ikke feil, og i en ellers småvrien omgang banker vi.

V64-6 : 8 Sherwood Bi – Virker det som om Nicklas Westerholm har funnet ut av, og da vil eierne få mye gøy fremover. Dette er nemlig en ordentlig kapabel hest, og nå sist var den helt rå til seier. En ny feilfri prestasjon = da kjemper den om seieren. Motivert favoritt, men vi tør enda ikke å banke den da den ikke er helt til å stole på.