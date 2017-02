Topp V64-omgang med Untersteiner i hovedrollen

Johan Untersteiner er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En ny herlig dag venter, og det er Bollnäs som er først ut. Her skal det kjøres en topp V4-omgang, og man starter som vanlig opp kl.12.20. Om kvelden er det Forus som står for den norske V65-omgangen. V65-1 starter kl.18.50. Vær også klar over at det blir kjørt en V4-omgang på Forus i kveld, og den starter opp allerede kl.18.05. Jägersro avrunder dagen med en spennende V64-omgang, og løpene der er i gang kl.19.25.

Det SUPERONSDAG på Bjerke i morgen, og her skal bonuspotten på 668 140 fordeles til alle med syv riktige! Lørdag er det GULLJACKPOT på Bjerke, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten! Uken avrundes med en ekstra V75-omgang til Gävle på søndag.

Etter den gedigne V64-omgangen i går er det tilbake til hverdagen i dag. Dog liker vi denne omgangen bedre med tanke på at løpene er MYE jevnere. Her kan det fort smelle både en og to ganger, og vi velger derfor å spille med to bankere slik at vi får relativt bred gardering i flere av løpene.

Sjekk ut følgende:

Dagens banker 1:

V64-1 : 3 Hank Von Håleryd – Har et gaveløp foran seg i innledningen denne tirsdagen, og bankervalget var enkelt for oss. Var URTAPPER i nederlaget sist, og den har radet opp med flotte innsatser mot betydelig tøffere motstand enn dette de siste gangene. Her skremmer INGEN, den får normalt gratis tet, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V64-2 : 7 Ulisse Kronos – Avslørte STOR kapasitet i fjor, og det er ingen tvil om at dette er et løfte. At Lutfi velger å årsdebutere med den over stayerdistanse, ja, det forteller oss at han har litt større løp senere i sesongen i tankene… Skulle det bli full bøtt fra start så tviler vi på at noen er veldig interessert i å svare da Lutfi ikke er den som gir seg. Prøves direkte i årsdebuten!

V64-3 : 11 Höwings Venus – Småskummelt hoppeløp, og her kan det smelle. Draget vårt årsdebuterer, og den gjør det i svært overkommelige omgivelser. Har møtt bedre hester enn dette, og nest sist passerte den mål med litt krefter igjen på en knallgod tid… Blir ytterst spennende å følge denne tirsdagen, og den skal med på alt!

V64-4 : 12 Lemon Lee - Nytt åpent løp, og vi prøver oss med en skrell. Hesten vi velger å varsle for er ikke helt enkel på volte, men normalt er den langt mer stabil når det dreier seg om bilstart. Feilet på volten etter pause sist, men kommer sterkt tilbake, og den varsler litt form direkte. Vi hadde 15,5/2000m på klokken, og innsatsen var klart plussbetont. Trenger ikke å være borte i en feilfri utgave!

V64-5 : 9 Causette D’Atout – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Var litt seig i takene sist, men den fullførte fint i kulissene. Står spennende til på tirsdag, den er sikret et bra opplegg, og med tempo blir den skummel. Duger nemlig i omgivelser som dette, og den skal med på alt! OBS!

Dagens banker 2:

V64-6 : 6 Uncle Tupelo – Flott finale! Feelingen vår er at Uncle Tupelo sitter tidlig i tet. Vi tviler nemlig på om noen innvendig er veldig hissig på å svare denne formbomben, og fra tidlig tet burde dette løpet være kjørt! Var enorm utvendig leder sist, mens den passerte mål med litt krefter igjen i kulissene nest sist. Selv om det er noen bra i mot, så har den gjort det solid mot vel så gode hester, og vi må bare tro hardt! SPILLES!