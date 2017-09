Topp V64-omgang på Axevalla

Peter Untersteiner er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Visby sparker i gang dagen med en spennende V4-omgang kl.12.20. Bro Park sørger for galoppmoro kl.18.00. Her blir det både V4+V5. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen, og løpene på Jarlsberg starter kl.18.50. Axevalla er sist ut denne tirsdagen med V64 kl.19.25.

Solide V4-tips ble servert 11. september!

Samtlige bonger på Eksperten satt som de skulle til Bergsåker i lunsjen. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.480 betalte ut meget fine Kr.2 557,-. Forslaget satt igjen med fem hester i finalen, og da er det litt surt å få inn favoritten...

Axevalla står for dagens V64-omgang, og det er bra klasse på løpene i dagens omgang. Eliza Mearas har enda ikke tapt, og på tirsdag tror vi nok en gang på seier for den talentfulle traveren. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 5 Handsome Brad – Vi tror på kjøring mellom 1 Stepping Spaceboy/4 Trot Kronos, og da kan dette bli aldeles riktig for vårt store objekt, Handsome Brad. I et forsøk til Derby sist ble den sittende bom fast, og med luker hadde den vært med i selve Derby. Er sikret et bra opplegg i dette lille feltet, og viser den samme takter som sist, ja, da duger den godt. MÅ TAS PÅ ALVOR!

Dagens banker:

V64-2 : 6 Eliza Mearas – En eller veldig mange! Ja, dette hoppeløpet trenger ikke å være helt lettløst om da ikke favoritten, 6 Eliza Mearas, gjør kort prosess. Den har nemlig sett fin ut i to strake seiersløp, og nå sist jogget den 15,5/2140mv som helt ubrukt. Går nok en 14-tid på distansen om nødvendig, og hvem kan egentlig straffe den da? VI TROR HARDT!

V64-3 : 3 Lajos Fawör – Hadde landet på en 14-tid/2160mv uten galoppen i den siste svingen sist. Har bra kapasitet for klassen, og får den bare aksjonen til å stemme hele veien, ja, da trenger den ikke å bli enkel å hente tillegg på. Blir etter vår smak for lite spilt, og vi roper et varsko!

V64-4 : 3 Northern Trick – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og det tror vi har gjort veldig godt. Løste meget bra ut bak bilen tredje sist, og løser den slik ut her blir det normalt tidlig tet. Var meget god i nederlaget sist, og det er liten tvil om at formen er på riktig vei. Leder dette løpet rundt om? Spilles!

V64-5 : 1 Gossip’s Cash – Er det opplagte objektet i et spennende løp. Den kapable Rady Cash-vallaken har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og nå sist feilet den som helt klink i den siste svingen. Kom voldsomt tilbake nedover oppløpet, og den leverte et herlig formbeskjed. Hadde nok landet på rundt 14,0/2140ma uten denne galoppen. Har aldri vært veldig rask ut, og sporet er derfor sjansebetont. Har en bra sjanse om det bare løser seg!

V64-6 : 2 Twin’s Zindy – Har det ikke helt klaffet for på slutten, og den er bedre enn rad. Står endelig helt riktig til spormessig nå, og fra tidlig tet kan den være spennende. Vi liker også at den er kuskeplusset med Stefan Söderqvist, og må bare varsle skarpt. SE OPP! PS. 1 Ilona Håleryd – Har vært treg fra start i hele karrieren, og sporet var nok ikke det man ønsket. Så dog lysende fin ut sist, og blir den bare ikke fast feller den de fleste tilslutt.