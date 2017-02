Toppomgang i V64-spillet

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vi liker dagens V64-omgang skarpt, og vi jakter storcashen med frekke bonger! Bankeren er dog ikke frekk, men den kan ikke vi spekulere i mot nå. Sjekk ut følgende til Bollnäs:



V64-1 : 9 O.P.’S Flirt – Var meget solid i nederlaget mot 7 Wariner sist. Gikk da utvendig på det som blir favoritten her, kjempet som en løve, og var kun en halv lengde bak i mål… Står fredag spennende til for å smyge med, og skulle det bare bli litt tempo så kan det være revansjedags! OBS!

V64-2 : 6 Make It Best – Interessant monteløp, og her kan det fort smelle til. Ideen vår har et NYDELIG løp foran seg, og er den på sitt beste, ja, da kan dette dreie seg om tet og slutt. Er nemlig ordentlig kjapp i vei, og den burde få tet. Viser den bare litt form så blir den ikke enkel å ha med å gjøre. MÅ MED PÅ ALT!

V64-3 : 9 Raclette – Småskummelt sprintløp hvor vi byr på en superskrell. Raclette er en 4-åring som årsdebuterte sist. Ble da sittende bom fast som pigg med krefter igjen. Er noe variabel, men på sitt beste er den ikke verst. Har et nydelig smygspor her, og mot en ikke veldig hard motstand er den verdt et forsøk!

Dagens banker:

V64-4 : 12 Solör Stegg – Var hjemme på vinterferie hos eieren etter det nest siste løpet på Biri, og det var duket for årsdebut sist. Da ble det egentlig feil (satt langt bak, og det gikk styggfort i teten tilslutt), men hesten var nok heller ikke helt som best. Nå har den fått den blåseren i kroppen, den er tilbake hos treneren som fikk den til å gå noe enormt i fjor, og den kommer ut mot en billig gjeng. Vinner dette om den er 70% for dagen, springsporet passer perfekt, og vi tror hardt!

V64-5 : 11 Tournament – Her blir 13 Twinkle Kronos aldeles for hardt betrodd, og det er ikke en traver vi stoler på. Ideen vår hadde 3,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er rett og slett latterlig lite når man tenker på hvor grunnkapabel den er. Per Linderoth hadde STORE ambisjoner med den i fjor, men da slo den aldri helt til. Nå trener den fint, det er duket for årsdebut, og den må med på alt!

V64-6 : 9 Sailfish – Er faktisk blitt plassert ut som et 11-valg i Travronden, og det er «godt gjort». Dette er nemlig en hest som skal duge mot denne ikke altfor tøffe gjengen. I årsdebuten etter pause sist går den PIGG i mål etter sene luker, og den fikk et klart pluss av oss! Står spennende til nå, og vi iler til med tipsnikken!