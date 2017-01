Topprytter fra Norge har V64-bankeren

Blits Buitenzorg og Nina Stene. Torsdag kommer de ut i V64-3. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Gnistrende start på det nye året! Tok du rygg 1. januar?

Våre galoppeksperter serverte noen fantastiske bonger på Bro Park denne søndagen. Nettavisens V4-forslag på Kr.896 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.14 735. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 12 andelslag.



Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

I mandagens V64-omgang til Örebro serverte vi hele FIRE rene tipsenere: Milda Hanover (2-valg), Staro Iowa (2-valg/banker på den lille bongen), Pablo Andover (2-valg/dagens hovedbanker), og Arnold Scoop (2-valg) stod alle først på vår rank! Dessverre fanget vi ikke opp sistevalget Toronto Love i innledningen, men Nettavisens lille V64-bong på Kr.240 betalte likevel ut meget fine Kr.2 915,-.



På Jägersro tirsdag ble det FEST I DD-SPILLET! Triton Neergård (2-valg) jogget inn til en overlegen seier som vår DD-banker! Den kombinert med Umberto Axe (4-valg) betalte ut herlige 69,52 i odds! Hvor mye fikk du på dobbelen?



Bollnäs byr på en NY herlig V64-kveld, og nå kan vi by på følgende:



V64-1 : 3 Uppohoppa – Vinner dette løpet om den ikke finner på noe tull. Nå sist ble den kjørt rett ned i den første svingen, og det er nesten utrolig at det gikk bra. Tapte mye på galoppen, men reparerte knallsterkt. Her er det kusken i mot, men fra et perfekt spor så er det begrenset hvor mye han kan gjøre feil. SPILLES!

V64-2 : 9 Lotus Gil – Blir kolossalt hardt betrodd. Det er snakk om en bra hest, og den vant lett i sitt siste løp. Dog er det snakk om et trangt spor i volten, tillegg, og langt fra den beste kusken i feltet. Motivert favoritt, men ingen banker for oss. 1 Mayhem, 14 Vegas, og 10 Les Vacances er alle hester som er aktuelle om favoritten garderes.

V64-3 : 4 Blits Buitenzorg – Blir vår klare V64-banker på torsdag. Det er snakk om en traver som er enormt bra i monte, og på en kjapp sprint blir den alt annet enn enkel å fange. Ble riktignok innhentet av 7 Västerbo Pumpkin i løpet nest sist, men da var det Blits Buitenzorg som gjorde hele løpet. At det nå er kun 1640ma er et klart pluss for vår banker, og Nina Stene opp på ryggen føles trygt. ALL IN!

V64-4 : 15 Cali Fakir – Er ikke helt enkel, men den er forbedret i Tjomsland-regi, og sist gikk den et sterkt løp etter startgalopp. Vi hadde 29,3/2100m på den etter denne galoppen, og da fikk den heller ikke sjansen tilslutt. Her møter den en klart overkommelig gjeng, og feilfritt forventer vi at den dukker opp på foto. OBS!

V64-5 : 1 Maryland – Debuterte for ny trener sist, ble sittende bom fast, og den kom til mål med krefter igjen. Har nok uansett hatt godt av den blåseren i kroppen, den kan ventes forbedret, og bedre betingelser enn dette får den knapt nok. Er kjapp ut bak bilen, og her blir det tet/dårligst rygg leder om den løser som den kan. Burde være HET i et meget jevnt/åpent løp.

V64-6 : 13 Tequila Palema – Har motstandsmessig et rent gaveløp foran seg i finalen, og dette må dreie seg om en stor mulighet. I finalen sist på Solvalla ble den firer etter å ha blitt grovt hindret underveis. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og her møter den ingen som skremmer. Vi klemmer til med nok et bankerspill, og går altså for to bankere i dagens V64-omgang!