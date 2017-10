Untersteiner sin lettbeinte hoppe gjør kort prosess

Ultimate Wine og kusk Johan Untersteiner. Tirsdag kommer de ut på Jägersro. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Romme er først ut denne tirsdagen, og her venter det V4-lunsj kl.12.20. På Forus skjer dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i V65-spillet denne kvelden. Kr.398 824 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene fra Stavanger begynner kl.18.50. Jägersro er sist ut denne tirsdagen, og her starter V64-1 kl.19.25.

Hver dag prøver vi å jobbe frem de beste objektene i omgangene som blir servert til både Norge + Sverige. I går på Leangen serverte vi feks 3-valget Pave Loma som en godbit mot en av dagens tyngste favoritter, og følgende info ble gitt:



V65-5 : 9 Pave Loma – Var GOD i nederlaget bak Mofaksan på fredag, og vi likte det vi fikk se da. Lange tillegg betyr mindre i små felt som dette, og normalt vil Pave Loma ha god kontakt det meste av veien. Da bør den faktisk spurte ned denne gjengen, og vi plasserer den knepent foran 2 Rebekka.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jägersro står for dagens V64-omgang, og det er slett ikke verst kvalitet på omgangen vi har foran oss. Bankeren fant vi i V64-4, og her tror vi MYE på 3 Ultimate Wine. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 6 Västerboonthenews – Fire hester kan vinne denne supersprinten, men først må vi bare sette formbomben som jakter stolpe i programmet. Den har sett knallbra ut de siste gangene, og nå sist gikk den 08 s 700m med krefter igjen. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den kommer til å fly fort på denne supersprinten. SPILLES!

V64-2 : 10 Kid Vacation – Var under pari sist, og den skuffet oss litt da. Har virkelig levert varene i løpene før der, og det er snakk om en ordentlig bra hest dette. En oppjaget sprint trekker ned, men her oser det tempo, og da trenger det ikke å være feil å komme med sparte krefter tilslutt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 5 Belive It Or Not – Formen er kanskje litt usikker, men man skal være klar over at den har blitt knalltøft matchet på slutten, og sist fikk den maks i Hoppe-Derby. Nå er den billigere ute, den får en av de klart beste kuskene opp bak seg, og tilbake med litt form duger den. SE OPP! PS. 6 Gaya Di Quattro blir TUNGT betrodd, men vær klar over at kusken ikke har vunnet løp på over tre år…

V64-4 : 3 Ultimate Wine – Har en MEGET fin oppgave foran seg tirsdag, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på den. Den var rålekker til en helenkel seier nest sist, mens det ble helt feil sist. Havnet da på vingel fra start, fikk siden dårlige rygger, men den spurtet likevel knallsterkt innvendig på oppløpet, og det var krefter igjen over mål. Kan sitte tidlig i tet nå, og siden er dette løpet over? VI BANKER!

V64-5 : 7 Aileron – Er en beintøff vallak etter Scarlet Knight, og når denne først finner storformen, ja, da pleier den å mose de fleste. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den var GOD i nederlaget sist. Ventes ytterligere forbedre til denne starten, og skulle han kanskje bli sluppet til tet, ja, da er dette løpet over. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-6 : 3 Avec Wine – Debuterer for Untersteiner denne tirsdagen, og vi går til på den direkte. Vi snakker nemlig om en vallak som har bra kapasitet, men som har slitt med å få ut sitt fulle potensial. Peter Untersteiner har det med å forbedre hester voldsomt, og ingen skal få sjokk om dette plutselig er en klink vinner direkte. SPILLES FRA ET PERFEKT SPOR!