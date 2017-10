Utfordrende V64-omgang med flere mulige sjokk

Det er alt annet enn enkelt i dagens V64-omgang fra Eskilstuna. Åpne løp, de helt klinke bankerne finnes ikke, og vi tror på flotte kroner til de som løser V64-rebusen. Vi landet tilslutt på 9 Valsa Lavec som dagens beste banker, og det blir vårt halmstrå i jakten på tusenlappene. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 3 Kiss Me Kate T.J. – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vinnerform i kroppen. Det ble riktignok galopp sist, men nest sist satt den bom fast med alt igjen på råsterke 13,4/2140ma. Her møter den en formløs motstand, og med litt klaff på veien, ja, da er den god nok til å sjokke. OBS! PS. 1 Swimming Pool – Blir hardt betrodd i innledningen, og det er snakk om en bra hest. Vær dog klar over at den har vært skadet i en fot, og den har altså vært borte i over syv mnd… Kan vinne, men det er ingen hest vi kan gå ALL IN på.

V64-2 : 11 Nordby Kuling – Skummelt løp, og her er det alt annet enn lettløst. Hesten vi plasserer først er blitt matchet mot en helt annen verden av hester kontra det den skal ut mot nå, og den bør fakta ha en meget god sjanse. Er kastrert etter det siste løpet, og det skal bli spennende å se hvordan det har slått ut på den. Tar den i, og gjør som kusken vil fra start til mål, ja, da snakker vi normalt om en vinner.

V64-3 : 10 Andromeda Du Nord – Er et spennende langskudd i et ganske dårlig løp. Den har nå fått et par blåsere i kroppen etter en lengre pause, og den virker å være skikkelig pågang. Kom til mål som ubrukt i en fastlåst posisjon sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Springsporet på tillegget passer perfekt, og på sitt beste duger den. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 9 Valsa Lavec – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist var den klink overlegen på en ikke helt lettsprunget bane. Er veldig grunnkapabel, og feelingen er at den er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Vinner dette løpet om den leverer som den skal, og det er snakk om en motivert storfavoritt. VI TROR HARDT!

V64-5 : 4 Dooleys – Har gjort knallfine løp på Visby, og det skal bli spennende å se den mot en noe tøffere motstand i kveld. Nest sist slo den enkelt en såpass god hest som Arn Hammering, mens den fullførte fantastisk bra på en dårlig bane sist. Har trukket spor innenfor den klare favoritten, og det kan fort bli utslagsgivende. MÅ TAS PÅ ALVOR!

V64-6 : 12 Tommy Vint – Har det blitt snakket om i kulissene lenge, og det er en hest som har trent MYE bedre enn hva den har fått ut i løp. Rapportene på den før denne oppgaven er meget fine, og som veldig lite spilt kan den opplagt være litt spennende i en vidåpen finale. PRØVES SOM EN FREKKIS!