Utfordrende V64-omgang

Eirik Høitomt og Storm Odd. Fredag kjører Ulf Ohlsson. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.



* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Det var stolpe ut for våre V64-vurderinger på Åby torsdag, og den omgangen setter vi en strek over. Nå tar vi nye tak, og i dag blir det V64 på isen! Umåker står nemlig for løpene, og i Umeå er det full vinter. Omgangen som venter er svært krevende, og det burde bety flotte kroner for de som kommer til lukene. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Rutger Gigant – Ble det feil for sist, og den ble derfor snill tilslutt. Det er ikke slike opplegg denne hesten skal ha. Formen skal ikke være så verst, og her har den et betydelig mer riktig løp foran seg. Sandra Eriksson opp er dessuten et pluss. Kan absolutt vinne med klaff, og den plasseres først fra et fint spor!

V64-2 : 1 In Photo – Har et meget spennende løp foran seg, og det kan dreie seg om tet og slutt. Er nemlig lynrask fra start. Var sist ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå, og der strakk den ikke til. Gjør sitt andre løp for den nye treneren nå, og den MÅ passes! Vår ide!

Dagens banker:

V64-3 : 6 Storm Odd – Er BEDRE enn raden, og feilfritt senker vel den alt? Nest sist er den enorm etter galopp, og den varslet superform der. Fredag er det opp med Ulf Ohlsson, og i dette lille feltet får den nok spare speeden så lenge kusken ønsker. Avgjør på lette bein tilslutt? VI TROR HARDT!

V64-4 : 6 Global Seashore – Er litt spennende i dette relativt jevne løpet. Nå sist spurtet den ordentlig bra, og den kom til mål med litt krefter igjen. Claes Sjöström opp er et pluss, og klaffer det bare litt på veien må den være aktuell mot disse. Prøves som et mulig sjokk i omgangen!

V64-5 : 3 Digigirl I.H. – Rader opp med fine innsatser, og den har et helt riktig løp foran seg på fredag. Er på sitt beste en like bra hest som den store favoritten, og fra et langt bedre spor må den bare prøves. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN! Slår til som en mulig godbit?

V64-6 : 14 Roger America – Hadde vi banket med en toppkusk. Det er nemlig snakk om den beste hesten, og den var veldig positiv i comebacket sist. Dog stoler vi ikke helt på Hanna Olofsson som kusk, for vi har sett hun kjøre denne helt bort tidligere (altfor passiv). Skal dog stå først på ranken mot riktig motstand.