Utfordrende V64-omgang

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mantorp står for dagens V64-omgang fra Sverige, og det er en knallfin omgang vi har foran oss. Endel bra hester i årsdebut, 3-årige talenter, og her er det mye å glede seg til!



Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 10 Spot Bi – Det er et ganske stort skille på hestene i innledningsløpet, og vi spiller tynt. Favoritten føler vi er riktig, og den var OK til seier sist. Gikk 11 s 500m da, og to løp under vesten etter pause har nok også bare gjort veldig bra. Her er det veldig overkommelig i mot, distansen takler den fint, og vi forventer at den dukker opp på foto. MOTIVERT.

V64-2 : 1 I’m A Beliver – Vant sprettlett fra tet sist, og den la inn 13 s 800m med krefter igjen. Det er vrient å vite hvor bra disse unge hoppene er såpass tidlig på året, og de er heller ikke å stole på. Vi setter denne frekkisen først mot en ikke altfor tøff gjeng, men løpet garderes bredt da vi her har med svært urutinerte hester å gjøre.

Dagens banker:

V64-3 : 9 Jula Menuett – Er en ordentlig bra hoppe, og den har nesten blitt som forvandlet etter at man rykket skoene på den. I årsdebuten sist blir den sittende fast mot BETDYDELIG bedre hester enn dette, og innsatsen var klart positiv. Går ned mange klasser når det gjelder motstand på mandag, og går alt riktig for seg, ja, da skal dette dreie seg om en meget solid mulighet. VI TROR HARDT!

V64-4 : 7 Kimbee Crown – Likte vi godt etter pause sist, og den avsluttet meget sterkt nedover oppløpet. Så mektig ut i målgangen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Står i et nydelig springspor nå, og skulle den kanskje komme seg foran så er dette hesten å slå. Settes frekt først!

V64-5 : 6 Corporate Wheels – Et meget fint 4-årsløp venter, og her finnes det flere kandidater til de litt større løpene senere på året. Ideen som vi heiser til topps kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna, og det er fine rapporter på den direkte. Her blir det dessuten muligens skorykk frem, og det kan forbedre den ytterligere. Har MYE inne, den senker rekorden sin om nødvendig, og vi iler til med tipsnikken.

V64-6 : 9 Cinque Terre – Kammet med seg fire seire i fjor, og den gjorde flere klart bra løp da. Gikk blant annet 12,2/2140ma i mai-mnd… Har nå fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Sist var den nemlig klart godkjent i nederlaget, og den gikk en fin sisterunde i 14-fart da. Her skremmer ikke motstanden, smygsporet burde passe perfekt, og den er også kuskeplusset med Ulf Ohlsson. SKAL MED PÅ ALT!