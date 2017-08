Utfordrende V64-omgang

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi har en mildt sagt interessant weekend foran oss, og den sparkes i gang på Åby med et herlig V65-spill i lunsjen. V65-1 begynner som vanlig kl.12.45. Deretter blir det spennende når vi skal til Biri kl.18.50. Her venter nemlig TOPP V65-omgang, og vi gleder oss! Umåker avrunder fredagen med V64 kl.19.25.

Du vet vel at vi denne helgen kjører to V75-omganger? Sjekk ut følgende:



* Lørdag ligger det 13 millioner å venter på en alenevinner i V75-spillet fra Drammen, og det er en praktfull omgang vi har foran oss!



* Søndag byr også Dannero på V75, og her blir det blant annet Svenskt Kaldblodskriterium med to norske favoritter!



Lerum med systemfullklaff på Klosterskogen 10. august!

Våre flate bonger fanget dessverre ikke opp supersmellen Lord Bexley (10-valg), men på systemet (fire andeler a Kr.1 000) var samtlige hester med i det løpet, og dermed var det duket for en herlig fullklaff. Utbetalingen ble meget fine Kr.26 439,-



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen til untertegnede (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er nesten som vanlig VELDIG utfordrende når det er løp på Umåker. V64-omgangen i dag er intet unntak, og de helt klare bankerne finnes fakta ikke i omgangen. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 11 Evident ÅS – Burde kanskje ha holdt unna sist, men den fikk syre etter å ha fått en trykk på seg underveis i løpet. Gangen før gjør den en svett opphenting etter en ganske grov galopp. Har vinnerform i kroppen, og den er ikke ueffen her om det bare løser seg litt på veien. OBS!

V64-2 : 4 Juliblixten – Er under en klar utvikling, og den gikk et solid løp til tredje sist. Var da hakk i hel på en såpass god hest som Brenne Brakar fra likestart… Kan åpne bak bilen, og den er HET fra både tet/rygg leder. Det er en hest i mot, og det er 6 Ålia Rännil. Gikk strålende etter tidlig galopp sist, er lynrask ut, og fra eventuelt tet/rygg leder så er også denne HET. Vi tror på duell, og låser dette kaldblodsløpet tynt.

V64-3 : 6 Navahoo – Helskummelt løp med veldig urutinerte 3-åringer. Vår ide har sålangt i karrieren vært veldig entaktet, og at den har fått noen løp under vesten har nok gjort veldig godt. Fullførte godkjent sist, og da viste klokken 14,7 s 800m med krefter igjen. Kjemper om seieren om den bare kommer seg OK av gårde.

V64-4 : 8 Marvelous – Er en KANON, men har altså ikke kommet i gang i år. Første gangen ut var den riktignok god etter galopp (13,5/2000m), mens den nå sist var helt under båten. En blodprøve ble tatt av hesten, og her fremkom det at den hadde borrelia. I følge rapportene skal den nå være kvitt dette, og den trener bra. Vi liker også at den kommer ut med yankervogn for første gang. Vinner et løp som dette på 70% form, og vi har naturligvis tro på den. Vi banker i en ellers særdeles utfordrende omgang.

V64-5 : 6 Castle Hall – Har vært beintøft matchet, og den har vært ute mot noen av de beste i årgangen. Tredje sist var den toer bak Deimos Racing… Kan åpne, blir laddet med, og med den minste flyt duger den normalt godt. Vår ide!

V64-6 : 1 Pave Jerkila – Kan være litt spennende i finalen. Den har nemlig løftet seg MYE de siste gangene, og i begge de to siste løpene har den vært ordentlig positiv. Står utrolig riktig til i dette løpet, og har den igjen en meget god dag, ja, da forventer vi at den kjemper om seieren. Prøves som et frekt objekt i finalen!