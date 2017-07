V64-bankeren gjør kort prosess

Christoffer Eriksson kjører vår V64-banker tirsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet til Rättvik 10. juli!

De flate bongene kom dessverre ikke helt til mål denne mandagen, men tipsene var uansett sterke, og V64-systemet (fire andeler a Kr.1000) satt som spikret. Med banker på Readly Express, og utgang på våre herlige objekter, Brenne Järven (3-valg) + Qahar QC (2-valg), så satt altså systemet som spikret. Utbetalingen ble meget fine Kr.18 708,-.

Lerum med supertips i lunsjen til Mantorp 10. juli! Vi tok alt!

Vi gjorde rent bord i lunsjen denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt bra. Det lille V4-forslaget på Kr.160 suste inn, og betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). Vårt DD-forslag på fire rekker med banker på Must Have (4-valg) gav 44,06 i odds! Vår lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-. Følgende info ble gitt på Pastore Bob/Must Have:

V4-1 : 9 Pastore Bob – Innledningsløpet denne mandagen er spennende, og her finnes det flere hester med kapasitet en bra bit utover grunnlaget. Hesten vi plasserer først har fått to blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og nå sist ble den sittende bom fast med masse krefter igjen. Var da ute i tøffe omgivelser, og vi likte det vi fikk se. Har trukket et perfekt smygspor nå, og med ytterligere fremgang må den være HET! SPILLES!

V4-3 : 9 Must Have – Er et meget spennende objekt i dagens lunsjomgang, og den må med på alt av seriøse bonger. Nå sist var den ute i et bløffløp, og selv om den gikk 10,2 s 800m så var det nesten umulig å hente noe tilslutt. Tredje sist er den ordentlig positiv i nederlaget mot gode Dream Lane. Ligger i skorpen, nå er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og den må bare prøves som for lite spilt. OBS!

Strålende suksess på Charlottenlund 9. juli!

Det ble en herlig avslutning på uken, og vi tok ordentlig for oss i V65-lukene denne søndagen! Vårt V65-forslag på Kr.900 satt nemlig som spikret, og med dødt løp mellom Beauty Armstrong og Armstrong (begge var med på bongen), ble det faktisk to seksere på det nevnte forslaget. Utbetalingen ble meget solide Kr.13 025,-.



På Eksperten ble det fullklaff på følgende lag:

Ett andelslag ti andeler a kr 100 – utbetaling 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling 14 268

Totalt innspilt på de 20 andelslagene - Kr.278 868



Det er HØY KLASSE på dagens V64-omgang! Verdt å vite er at V64-1 ikke begynner før 20.05. Det vrimler av topphester i dagens V64-spill, og dette er virkelig løp som vi gleder oss å følge. Dagens beste banker fant vi i V64-5, og her må vi bare tro hardt på en formtoppet 3 Springfield.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 8 Sauron Pil – Så veldig fin ut i kroppen sin etter et lengre avbrekk sist. Slet dog noe med aksjonen før den feilet ut mot oppløpet, men så lenge Peter velger å ta den ut såpass kort tid etter det løpet, ja, så var det nok ikke store greiene som plaget den. Hadde faktisk gått rundt 13,5/2140ma uten galoppen direkte, og det rekker en bra bit her. Henger den i sammen i aksjonen sin så kan dette dreie seg om en KLINK VINNER, og for oss er det en klar utgangshest i innledningsløpet.

V64-2 : 5 Executive Caviar – Er en av sveriges beste 3-åringer, og selv om det ikke ble seier på Wolvega sist var den helt strålende i nederlaget. På første bortre ble den nemlig grovt hindret, og den tapte 20-30m. Kom etter hvert frem i dødens, fightet enormt på, og den var ekstremt tapper i nederlaget. 13,8/2100ma på Wolvega med en slik hindring på veien er knallsterkt! Rapportene på den før dette løpet er kun gode, og vi tror på en topp mulighet!

V64-3 : 4 Get Lucky Pellini – Småskummelt sprintløp hvor det fort kan skrelle til. Hesten vi plasserer først er veldig jevn/flink, og den var positiv etter pause sist. Ble da sittende fast over mål, og det gjorde nok veldig godt for psyken til hesten. Kan ventes forbedret med den blåseren i kroppen, den står helt riktig til her, og med flyt er den garantert med å gjør opp om seieren. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 2 Ultimate Wine – Har ikke vist noen toppform på slutten, og den har kun gjort helt greie løp. Dog har det heller ikke klaffet, og feelingen er at formen er bedre enn raden. Nå har den endelig en dønn riktig oppgave foran seg, den har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den skal absolutt passes. Får den bare ryggløpet sitt så er den sylvass, og som altfor lite spilt er det en spennende hest å ha med på bongen. OBS!

V64-5 : 3 Springfield – Har en drømmeoppgave foran seg, og dette er dagens beste banker. Den var helt fantastisk i finalen sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Her blir det normalt gratis tet, og vi ser ikke helt hvem som skal komme veldig tidlig å trykke opp jevn fart. Glem ikke at den tredje sist var på foto mot hester som Deimos Racing/Dominion Beach… Christoffer Eriksson er sveriges «popkusk», og det meste ser altså veldig bra ut på forhånd. ALL IN!

V64-6 : 7 Target Kronos – Interessant finale, og her blir det nok bøttet ordentlig til fra flere. Skulle favoritten komme seg foran uten at det koster skjorten, ja, da sier det seg selv at den har en fin sjanse. Har dog ikke imponert veldig på slutten, og nå sist ble den parkert av BBS Sugarlight. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke denne fra en slik utgangsposisjon/før den viser ordentlig form.