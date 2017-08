V64-bankeren gjør kort prosess

Joakim Lövgren er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: hesteguiden.com

En spennende tirsdag venter for vi som er glad i å spille på hester. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og i dag er det Solänget som står for V4-omgangen med start kl.12.20. Forus byr så på en herlig V65-omgang, og løpene fra Stavanger starter kl.18.50. På Jägersro blir det V64, og her er man i gang kl.19.25.



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jägersro byr på en fyldig meny denne tirsdagen, og det blir både V64 + V4. Vår banker kommer ut i V64-3, og her må vi bare tro mye på 4 XLNT Chili Tripel. Så fin ut i kulissene sist, og i dag tror vi på tet og slutt! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 12 Botox – Er en meget god 4-åring, og den er under en kraftig utvikling. Tredje sist vant den sikkert fra dødens, og var solid. Nest sist gjør den et helsvett løp etter en grov startgalopp. Nå sist sitter den i tredje utvendig, kommer så tidlig via sporene i sisterunden, og den avgjør på et mektig sett. Kan nok en 15-tid på distansen, og den må være veldig aktuell her. SPILLES!

V64-2 : 9 Croquet Rose – Er MYE bedre enn raden, og fra dette nydelige smygsporet burde det også bli riktig for kusken. Nå sist ble den hengt opp i tredjespor til den kom ned sist ca 900m fra mål. Første 500m ble passert på 08,9! Selv med den innledningen var den positiv i kulissene tilslutt. Så ble det galopp nest sist, mens den var meget god på en 11-tid tredje sist. Er ungdommen i feltet, og mot en gjeng som ikke akkurat rader opp lengre må den være helaktuell. VÅR KLARE IDE!

V64-3 : 4 XLNT Chili Tripel – Blir vår klare banker i dagens V64-omgang. Den er bedre enn raden, og den kom til mål som ubrukt sist etter at det meste ble feil innledningsvis. Er LYNRASK fra start når man ladder med den, og her er nok Lövgren sugen på tet. Fra den posisjonen må dette dreie seg om en FLOTT mulighet, og vi går all in.

V64-4 : 2 Rebel Yell Face – Hadde omtrent ikke vist noe før man bestemte seg for å rykke skoene på den. Har vært meget god to ganger på rappen, og den har vunnet med krefter igjen på 14-tider. Hadde ingen problemer med spor fem i volten sist, og vi mener bestemt at den skal takle spor to nå. Er normalt på foto om den leverer som de to siste gangene, og det er en motivert favoritt.

V64-5 : 3 Eldrick Boko – Er best, men den har ingen perfekte betingelser nå, og vi tør derfor ikke å banke. Nå sist var den knallgod i nederlaget, og det er en traver som er på vei mot storformen. Løser det seg fra innersporet på tillegget så forventer vi at den er med å gjør opp om seieren. Hadde vært en mulig banker på en litt lengre distanse, men vi tør ikke å banke den på en oppjaget sprint.

V64-6 : 9 Maremma Sock – Har det vært mye positivt snakk om lenge, og nå sist kom seieren. Var da knallgod mot meget gode hester. Til denne starten vurderer Veijo å rykke skoene på alle fire, og feelingen er at denne bare vil bli bedre og bedre fremover. Har naturligvis en flott sjanse i finalen, og det kan være en banker for de som går tynt.